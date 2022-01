Medicul a declarat pentru sursa citată că nu a mai putut rezista atacurilor murdare la care a fost supus de către persoane care au funcții de conducere în Spitalul Județean Cluj.

„Eu plec pentru că așa vreau eu. Știu ce valoare am și voi lucra pe viitor în mediul privat. Acum, la Spitalul Județean Cluj e prea mare mizeria. Au adus un medic specialist care face greșeli elementare. Pentru că nu am fost lăsat să lucrez și să organizez secția la nivelul unui spital european, am ales să plec”, a declarat Fodor.

La finalul ultimei zile de muncă, chirurgul plastician Lucian Fodor a fost aplaudat de tot personalul medical care era în spital la acea oră.

Lucian Fodor este unul dintre cel mai bine cotați chirurgi plasticieni și de reconstrucție din România. El a lucrat la cele mai mari spitale de profil din lume, respectiv în Israel și Statele Unite ale Americii. A revenit în România, unde a ales să lucreze la un spital de stat și să dea tot ce poate pentru binele pacienților.

Deși nu este cadru universitar, Lucian Fodor a continuat munca de cercetare. În catalogul ISI WEB of Science, Lucian Fodor este cotat cu un indice Hirsch de 18. Ca o paralelă, prof. univ. dr. Claudia Gherman, care conduce Spitalului Județean Cluj, are indice 11.

