Consiliul Economic și Social (CES) a criticat activitatea CFR SA și a avizat cu observații actul adițional pentru 2024 la contractul gestionarului infrastructurii feroviare.

CES a constatat că, în timp ce 90% din infrastructură necesită lucrări de reparații, doar 10% beneficiază de finanțare de la bugetul de stat.

În aceste condiții, din 19.200 de kilometri de cale ferată, CFR a modernizat sub 600 de kilometri (587 de kilometri reabilitați), iar circulația feroviară de pe ruta Cluj-Sighetu Marmației riscă să fie perturbată din cauza infrastructurii precare din zonă: două podețe esențiale pentru ruta feroviară au rămas nereparate.

Cele două podețe (viaducte) de pe linia 422 (422 așa cum apare în BAR/ de pe linia 409 așa cum apare în mersul de tren) Salva-Viseu de Jos-Sighetu Marmației trebuie obligatoriu să fie modernizate în anul 2025, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare, spune CES în avizul său.

De altfel, în zonă, circulația trenurilor de călători a devenit posibilă numai prin scăderea vitezei de circulație a garniturilor respective.

În plus, CFR Călători nu are nici măcar piese de schimb, nu are nici automotoare DESIRO suficiente și/sau LDH, plus vagoane necesare, iar din această cauză, în perioada următoare din anul 2025 ar putea întâmpina probleme în ceea ce privește circulația feroviară pe unele rute, inclusiv Sighet-Cluj, potrivit clubferoviar.ro.

Din această cauză, în perioada următoare din anul 2025, va fi forțată să își anuleze trenurile de călători din noul mers de tren, și anume:

4650-4651 Sighetu Marmației-Viseu de Jos-Sighet;

DT 4650-4653 Sighetu Marmației-Vișeu-Sighet;

4652-4655 Sighet-Vișeu-Sighet;

4654-4115 Sighet-Viseu-Sighet;

4116/4113-4110/4112 Sighet-Cluj-Sighet;

4118/4101-4114/4115 Sighet-Cluj-Sighet;

4653 și 4654 (ultimele două) care nu circulau doar în perioada de vacanță.

Este reamintită situația unei părți a infrastructurii feroviare ce a dus la oprirea traficului pe Salva – Vișeu.

„C.N.C.F. CFR S.A. nu a reușit în anul 2024 nici măcar să repare/să modernizeze cele două podețe de pe secția Sighet-Cluj, respectiv viaductul Telcisor situat la km 16+303 (între stațiile Telciu și Fiad) și, respectiv, viaductul Căprariei situat la km 28+ 240 (între stațiile Fiad și Romuli).

Din cauza acestora, din luna decembrie 2024 urmează să se închidă această secție de circulație pentru că C.N.C.F. CFR S.A. impune circulația pe acea secție doar cu automotoare DESIRO sau cu locomotive LDH, plus vagoane”, reamintește CES.

