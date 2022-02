Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare, pare să arate o întâlnire între un ucrainean și un grup de soldați ruși, aflați lângă un tanc oprit în mijlocul drumului. Daily Mail scrie că filmarea a fost făcută în apropierea capitalei ucrainene.

Bărbatul din video îi întreabă pe soldați dacă au nevoie să îi ajute el, să-i ducă înapoi în Rusia.

Iată dialogul lor:

Șofer ucrainean: V-ați rupt, băieți? S-a stricat?

Soldați ruși: Nu mai avem benzină.

Șofer ucrainean: Să vă tractez eu înapoi în Rusia?

Soldați ruși: (râsete)

Șofer ucrainean: Știți unde mergeți?

Soldați ruși: Nu, nu… Spre Kiev, la naiba. Ce mai spun la știri?

Șofer ucrainean: Păi, totul e de partea noastră, ai voștri și prizonierii se predau… Pentru că băieții nu știu nici ei încotro merg. Și am întrebat toată coloana, la fel ca voi: nimeni nu știe unde sunt și unde merg.

După acest schimb de replici, șoferul își continuă drumul.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD