„O altă minciună pe care o răspândiţi şi pe care am văzut-o şi în textul moţiunii este că Guvernul nu ar fi respectat termenul legal de a mări pensiile de la 1 ianuarie 2019. Vă rog să încetaţi cu această mare ipocrizie! Începând din 2017, pensiile s-au mărit în avans faţă de termenul legal. Înţeleg că vă e greu să pricepeţi. E normal, dumneavoastră sunteţi cei care aţi tăiat veniturile românilor, aşadar, nu puteţi să înţelegeţi creşterile. Dar vă reamintesc eu. Am majorat pensiile în ianuarie 2017, cum prevedea legea. Dar în acelaşi an, în iulie 2017 le-am majorat a doua oară, în avans faţă de 1 ianuarie 2018. La fel, anul trecut, la 1 iulie am majorat în avans faţă de 1 ianuarie 2019. Iar majorarea care urmează de la 1 septembrie în acest an nu e o întârziere faţă de ianuarie 2019, ci o creştere în avans faţă de ianuarie 2020. Dacă am fi aplicat calendarul şi formula pe care le invocaţi dumneavoastră, la 1 ianuarie 2019 punctul de pensie ar fi trebuit să fie 1.045 lei, nu 1.100, cât e în prezent”, a spus premierul în plenul Parlamentului.