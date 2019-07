De Valentina Postelnicu, Marți, 16 iulie 2019, 14:19

Jurnaliştii de la The Guardian afirmă, în material, că lupta împotriva corupţiei şi schimbările din justiţie au dominat discuţiile politice din România în ultimii ani, amintind că România se află printre cele mai corupte state din Uniunea Europeană, potrivit organizaţiei Transparency International.

„Nu consider aceste alegeri ca pe o victorie pentru partidele de opoziţie, ci ca pe o înfrângere pentru PSD. (..) Am înţeles mesajul de la 26 mai. Nu am discutat despre sistemul de justiţie, nu am lăsat pe nimeni să se implice în acel subiect…Mi-ar plăcea să mă întorc la agenda care se concentrează mai mult asupra cetăţenilor şi mai puţin asupra sistemului de justiţie”, a spus premierul Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.