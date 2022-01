Virgil Popescu precizează că s-a izolat la domiciliu și că are o formă ușoară a bolii.

„De dimineaţă nu m-am simţit foarte bine, aşa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit şi rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID-19. Am o formă uşoară, sunt izolat la domiciliu şi iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri (25 ianuarie, n.r.) am avut test negativ”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa de socializare.

„Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi”, a adăugat oficialul guvernamental, îndemnându-i pe români să păstreze regulile de distanțare socială, să poarte masca și să se protejeze împotriva virusului.

În finalul postării, ministrul a ținut să transmită și un mesaj legat de vaccinarea împotriva COVID. „Da, recomand în continuare vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuşi să scăpăm de acest virus care ne tot dă vieţile peste cap”, a punctat Virgil Popescu.

Ministrul s-a mai îmbolnăvit de COVID-19 și luna noiembrie 2020, înaintea unei vizite oficiale în Israel. Și atunci, acesta a suferit o formă ușoară.

Cu o zi în urmă, Virgil Popescu a participat la ședința de Guvern de la Palatul Victoria, alături de membrii cabinetului condus de Nicolae Ciucă, iar apoi a ieșit într-un briefing de presă, alături de purtătotul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, pentru a prezenta Ordonanța de Urgență privind compensarea facturilor la energie, care se va aplica de la 1 februarie. Și la ședința de Guvern, și în timpul briefingului de presă, ministrul a purtat o mască de protecție de culoare neagră.

Citeşte şi:

DERAPAJ. AUR face o listă neagră cu „cele mai toxice și false organe de presă” și începe cu G4 Media. Dan Tăpălagă, în replică: „E incitare la ură împotriva presei”

Aburul sondajelor i-a amețit pe urmașii lui Vadim: încet, încet, oamenii vor realiza cine e AUR

Analiză Foreign Policy: Ce câștigă Rusia din actualul conflict cu Ucraina, indiferent dacă invadează țara sau nu

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Produsul care s-a vândut în Lidl la preț de chilipir, deși valorează o avere. E de 40 de ori mai scump, ce s-a întâmplat în Anglia

Observatornews.ro Petrecere sângeroasă într-o vilă din Bușteni. Fiul fostului lider al clanului Sportivilor și-a înjunghiat în cap prietenul și s-a făcut nevăzut

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta