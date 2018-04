Viviana Sposub prezintă Vremea la Observator TV, după ce a absolvit Academiei de Televiziune Intact Media Academy (IMA).



“Sunt absolventă a Liceului de Artă “Ştefan Luchian” din Botoşani şi timp de 12 ani am studiat muzica. Pentru că am cântat de când eram mică şi mereu am fost în faţa camerelor de luat vederi, a apărut pasiunea mea pentru televiziune şi jurnalism. Am venit acum un an şi jumătate în Bucureşti pentru a-mi continua studiile, iar între timp, am urmat cursurile Academiei de Televiziune Intact Media Academy, care mi-a deschis drumul către voi. Ne vedem la Observator!”, a declarat Viviana pentru Observator.tv