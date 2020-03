De Bobi Neacșu,

Reacția acestuia a venit după ce o decizie a Curții de Apel din 11 martie 2015 a început să circule în mediul online. Potrivit acestei decizii, se „constată calitatea de colaborator al Securității în ceea ce îl privește pe pârâtul Vasile Voiculescu Iulian”, cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Vlad Voiculescu a afirmat că acest document era probabil „păstrat pentru mai târziu”. În același timp, Vlad Voiculescu a recunoscut că tatăl său a fost colaborator al Securității, spunând că Vasile Voiculescu Iulian „nu e perfect și sigur a făcut greșeli” .

Documentul care atestă calitatea de colaborator al tatălui său a fost publicat pe bugetul.ro.

Este vorba de o decizie din 2015 care a fost publicată în septembrie 2019 în Monitorul Oficial. Procesul a avut loc după ce Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a cerut instanței să aprecieze asupra calității de colaborator al Securității în cazul lui Vasile Voiculescu Iulian, notează HotNews.ro.

Potrivit CNSAS, acesta a fost recrutat de Securitate în 1978, când era student în Galați, și a semnat un angajament în același an, cu numele conspirativ „Victor”. În acest caz era vorba de „supravegherea informativă a unor colegi semnalați cu diverse manifestări ostile”.

La dosarul întocmit de CNSAS împotriva tatălui lui Vlad Voiculescu apar două note informative.

Prima e din 1.07.1982, pe când avea 26 de ani și era profesor. El a dat detalii despre un membru al formației corale „Cântarea Brănișteană”, pentru că a ascultat „emisiunile religioase transmise în zilele de Paști la postul de radio Europa Liberă”, scrie sursa citată.

„Într-o discuție telefonică pe care am avut-o în urmă cu circa o lună și jumătate cu un membru al formației corale – este vorba de o persoană venită recent de la corul din Pucioasa, în vârstă de cca. 40 de ani, posesor al unui autoturism Dacia 1300 – am aflat că acesta a audiat emisiunile religioase transmise în zilele de Paști la postul de radio (n.n. – subl. ofițer). Acesta era impresionat de calitatea acestor emisiuni. Am mai înțeles că are ca pasiune muzica. Urmează să reiau discuțiile cu acesta, pentru clarificarea acestor date și stabilirea poziției lui prezente, după începerea repetițiilor, când voi avea contact cu el”, a precizat tatăl lui Vlad Voiculescu în nota informativă furnizată, la acea vreme, Securității.

O altă notă informativă furnizată de Vasile Voiculescu Securității a vizat o persoană care a spus un banc pe temă politică. „Prin acel banc, respectivul „a ironizat unele persoane din conducerea de partid și de stat”, se arată în nota informativă, semnată de „Victor”, la 26.01.1984.

În apărarea sa, potrivit deciziei instanței, Vasile Voiculescu Iulian a susținut că a fost obligat să semneze un angajament cu Securitatea „sub amenințarea de a fi exclus din facultate, ca urmare a unei așa zise activități de procurare și comercializare de reviste pornografice”, un „fals obiectiv”.

De asemenea, el a susținut, printre altele, că nicio persoană la care se face referire în cererea de chemare în judecată nu a avut de suferit și că el însuși era supravegheat, având o soră în străinătate și fiind ghid turistic și instructor de schi.

