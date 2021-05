Motivul pentru care What’s Up a plecat din România. „Sper să nu fie ultimul drum”

Artistul în vârstă de 32 de ani s-a pozat în dimineața zilei de 29 mai pe aeroportul din București. Avea alături de el mai multe bagaje, 3 valize mari, dar și un ghiozdan în spate. S-a adresat fanilor și le-a spus că revine curând.

„Taxi, du-mă unde vreau! Vă pup și vă iubesc, ne revedem curând”, a scris acesta pe Instagram.

Whats Up a revenit apoi cu încă o postare în care a mărturisit care e motivul pentru care pleacă pentru o perioadă din România. Merge în străinătate pentru a se trata, se confruntă cu câteva probleme medicale.

„Vă pup, vă iubesc, plec o vreme să-mi liniștesc inimioara! Ps: Pe drum spre aeroport, sper să nu fie ultimul drum…”, a mai scris artistul pe rețelele de socializare.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, într-o emisiune televizată, cântărețul a dezvăluit ce verdict i-au dat medicii.

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a spus Whats Up la Antena 1 pe 28 aprilie.

