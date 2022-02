Wordle, jocul din cinci litere care a cucerit lumea, cumpărat de New York Times

Josh Wardle, un inginer de software din Brooklyn, a lansat jocul de ghicit în octombrie 2021, iar în scurt timp Wordle a explodat în popularitate și a devenit rapid o obsesie zilnică pentru cei care îl rezolvă. La 1 noiembrie Wordle aduna 90 de jucători, iar două luni mai târziu, numărul jucătorilor ajungea la 300.000. În prezent, milioane de persoane joacă Wordle zilnic.

Cum se joacă Wordle

Jocul creat de Josh Wardle oferă jucătorilor șase încercări de a ghici un cuvânt misterios de cinci litere o dată pe zi, arată Engadget. Într-un interviu acordat publicației Times la începutul acestei luni, Wardle a recunoscut că proiectul a fost inspirat parțial de Spelling Bee, unul dintre jocurile ziarului, arată sursa citată.

Dacă vrei să încerci jocul devenit viral, poţi accesa powerlanguage.co.uk/wordle. Pe ecran îți apar șase rânduri cu câte cinci pătrăţele. Acolo poți tasta câte un cuvânt de maxim cinci litere pentru a ghici cuvântul zilei.

Când tastezi un cuvânt care are una sau mai multe litere din cuvântul pe care trebuie să-l ghicești, acele litere sunt semnalate în funcţie de locul unde sunt aşezate. Ai şase şanse să nimerești cuvântul.

Ca să marcheze jocul devenit viral, cel mai important motor de căutare din lume a creat o reprezentare grafică specifică. Astfel, când cauţi Worlde pe google, motorul de căutare are o reprezentare grafică în stânga care imită celebrul joc.

Cine a inventat Wordle

Josh Wardle, un inginer de software din Brooklyn, știa că partenera sa, Palak Shah, adoră jocurile de cuvinte, așa că a creat un joc de ghicit pentru ea, numit Wordle, nota The New York Times la începutul anului, conform The Irish Times. „Este foarte drăguț. Acesta este cu siguranță modul în care Josh își arată dragostea”, a spus aceasta.

Wardle a creat pentru prima dată un prototip similar în 2013, dar prietenii săi nu au fost impresionați și a renunțat la idee. În 2020, el și Shah „au devenit foarte pasionați” de New York Times Spelling Bee și de cuvintele încrucișate zilnice, „așa că am vrut să vin cu un joc care să îi placă”, a spus acesta.

Wordle a devenit o senzație peste noapte, deși nu a fost prima dată când creatorul său a avut parte de faimă în mediul online. În timp ce era angajat al Reddit, el a fost responsabil atât pentru „Place”, cât și pentru „The Button”, însă niciunul dintre ele nu a avut amploarea lui Wordle.

Cât costă să joci Wordle

Jocul este gratis, iar The New York Times precizează, în comunicatul de presă, că Wordle va putea fi jucat gratuit și nu se va face nicio schimbare. „Jocurile noastre au fost jucate de peste 500 de milioane de ori în 2021, iar în decembrie, am atins un milion de abonamente Games”, notează celebra publicaţie.

„Dacă ați urmărit povestea Wordle, veți ști că jocurile din New York Times Games au jucat un rol important în originile sale, așa că acest pas mi se pare foarte natural. Am admirat de mult timp abordarea The Times în ceea ce privește calitatea jocurilor lor și respectul cu care își tratează jucătorii. Valorile lor sunt aliniate cu ale mele în aceste privințe și sunt încântat că vor fi administratorii jocului în continuare”, a spus Wardle.

