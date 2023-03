Invitația a fost făcută luni, 20 martie, în timpul discuțiilor avute între cei doi lideri la Kremlin.

„Ieri, l-am invitat pe preşedintele Putin să vină în China anul acesta, într-un moment convenabil pentru el, căci China va găzdui cel de-al treilea forum internaţional în cadrul Iniţiativei One Belt and One Road. Președintele Putin a participat la cele două forumuri anterioare”, a declarat Xi, în cursul unei întâlniri cu premierul rus Mihail Mişustin.

Mișustin, chemat de asemenea de Xi să viziteze China, a acceptat deja invitația, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului rus.

Vladimir Putin, mandat de arestare emis de Curtea Internațională de la Haga

Pe numele lui Putin, a fost emis vineri, 17 martie, un mandat de arestare de Curtea Penală Internațională (CPI), pentru deportare ilegală a unor copii din Ucraina și transfer ilegal de persoane de pe teritoriul Ucrainei în Rusia.

Cu toate acestea, reținerea și judecarea lui Vladimir Putin este aproape imposibilă, fiind nevoie de colaborarea Rusiei.

Din primul moment, Kremlinul a respins categoric ca „nulă şi neavenită din punct de vedere juridic” orice decizie a CPI, deoarece nu îi recunoaşte jurisdicţia.

