YouTuberul a spus că a cooperat cu guvernul egiptean și acesta i-a permis să închirieze trei piramide pentru 100 de ore.

„Mi se va permite să explorez orice colț al piramidelor”, a spus MrBeast, care a dezvăluit că va „dormi în piramide” cu prietenii săi.

Grupul lui MrBeast va fi însoțit de un ghid care le va vorbi despre istoria piramidelor și le va face cunoștință cu monumentele antice.

Autoritățile egiptene, care restricționează de obicei accesul la siturile arheologice pentru evenimente private, au fost de acord cu această colaborare, demonstrând influența tot mai mare a platformelor digitale în promovarea culturală.

Dormitul în interiorul piramidelor din Giza a fost un privilegiu rezervat marilor lideri din istorie, precum Iulius Cezar, Alexandru cel Mare sau Napoleon Bonaparte.

