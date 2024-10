Camioanele cu alimente, apă, materiale medicale și echipamente au fost transferate prin punctele Allenby (Cisiordania) și Erez. COGAT, organismul militar israelian care supraveghea distribuirea ajutoarelor, a transmis că Israelul „va continua să faciliteze intrarea ajutorului umanitar în Gaza”.

Video: Momentul în care camioane cu ajutoare intră în Fâșia Gaza

Sursa: COGAT

În plus, alte 30 de camioane cu ajutoare au ajuns luni în nordul Fâșiei Gaza, după aproape două săptămâni în care grupurile umanitare au anunțat că asistența a fost blocată.

Ajutoarele umanitare au intrat în Gaza, în timp ce gruparea Hezbollah a lansat în jur de 30 de rachete asupra Israelului.

Situația dificilă din nordul Fâșiei Gaza ar fi reprezentat unul dintre factorii care i-au determinat pe secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și pe secretarul apărării, Lloyd Austin, să trimită duminică o scrisoare ministrului Afacerilor Strategice, Ron Dermer, și ministrului Apărării, Yoav Gallant, în care avertizau că Israelul încalcă un ordin semnat de președintele Joe Biden dacă nu se iau măsuri semnificative pentru ameliorarea situației din Gaza în termen de o lună.

Video: Soldați israelieni care operează în sudul Libanului

Sursa: IDF

SUA ar putea limita furnizarea de arme către Israel

În această scrisoare, Blinken și Austin au precizat că în luna septembrie a intrat în Gaza cea mai mică cantitate de ajutor de la debutul războiului. Dacă nu va lua măsuri, Israelul riscă să piardă ajutorul militar oferit de Washington.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, a menționat în timpul unei conferințe de presă de miercuri că administrația are în continuare obligația, în conformitate cu legislația SUA, de a se asigura că Israelul are un avantaj militar calitativ față de adversarii săi regionali, în plus față de respectarea memorandumului de înțelegere pe 10 ani privind acordarea de asistență în domeniul securității în valoare de 3,8 miliarde de dolari până în 2028.

Totuși, el a menționat că SUA ar putea să limiteze livrarea unor arme către Israel.

Îngrijorat că riscă să piardă sprijinul SUA, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri o întâlnire de urgență pentru a vorbi despre ajutorul umanitar din Gaza, au mărturisit trei oficiali israelieni care au fost prezenți la această întrevedere, precizând că este posibil ca ajutorul să fie sporit în curând.

