BMW a deschis pe 21 august precomenzile pentru iX3 destinat pieței chineze, în cadrul Salonului Auto de la Chengdu.

La mai puțin de o săptămână distanță, dealerii vorbesc deja despre o adevărată avalanșă de comenzi. Potrivit presei chineze, este vorba în prezent despre zeci de mii de comenzi preliminare.

BMW electric iX3 se vinde din poze

Aici apare însă ceva neobișnuit. BMW abia dacă are mașina în showroomurile dealerilor.

Primele modele de test și de prezentare urmează să fie distribuite abia la sfârșitul lunii octombrie în peste 500 de reprezentanțe BMW din China. Până atunci, vânzătorii trebuie să se descurce cu broșuri, specificații și imagini digitale.

Faptul că acest lucru nu pare să-i deranjeze prea mult pe clienți spune ceva despre atractivitatea noului BMW în China.

În ultimii ani, mărcile europene au avut parte de o perioadă dificilă pe această piață, pe fondul ascensiunii unor producători precum BYD, Xiaomi, Nio și Xpeng.

BMW iX3, cu 30.000 de euro mai ieftin și mânere diferite pentru uși

Probabil că și prețul contribuie la succesul modelului. BMW iX3 destinat pieței chineze costă echivalentul a aproximativ 34.450-43.380 de euro. Prin comparație, în Țările de Jos, iX3 40 costă de la 62.591 de euro, în timp ce prețul pentru iX3 50 xDrive depășește 70.000 de euro.

Versiunea pentru China a fost, de asemenea, adaptată la cerințele pieței locale. Astfel, chinezii vor primi inclusiv o versiune cu ampatament mărit, care oferă mai mult spațiu în partea din spate.

În plus, iX3 destinat Chinei are mânere de portieră diferite, mai tradiționale. Modificarea are legătură cu interdicția anunțată de autoritățile chineze pentru mânerele complet încastrate, acționate electric.

Autonomia iX3 în China sună mai bine

Potrivit specificațiilor chineze, versiunea de top a iX3 va avea o autonomie CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) de nu mai puțin de 919 kilometri, cu 114 kilometri mai mult decât autonomia de 805 kilometri declarată conform standardului WLTP.

Prin urmare, o autonomie de peste 900 de kilometri pare oarecum optimistă, deși, în condiții reale din China, mașina ar fi parcurs deja peste 800 de kilometri cu o singură încărcare.

iX3 primește asistență pentru șoferi din China

Versiunea chineză a BMW iX3 primește și sisteme avansate de asistență la condus, dezvoltate împreună cu compania chineză de tehnologie Momenta.

Pentru comenzile vocale și alte funcții inteligente ale habitaclului, BMW folosește tehnologii de inteligență artificială furnizate, printre alții, de Qwen, serviciul Alibaba, și DeepSeek.

Astfel, BMW încearcă în mod evident să țină pasul cu cursa automobilelor electrice din China, unde cumpărătorii acordă cel puțin la fel de multă atenție software-ului, ecranelor și funcțiilor inteligente ca puterii motorului și siglei premium de pe capotă.

Când vin primele mașini electrice BMW

BMW intenționează să livreze primele exemplare iX3 clienților chinezi în noiembrie, însă, potrivit informațiilor citate, livrările la scară largă vor începe abia în 2027.

Unii clienți ar putea fi nevoiți chiar să aștepte până la 31 ianuarie 2027 pentru ca rezervarea lor să fie confirmată definitiv.

În China, aceasta este o eternitate. În cazul automobilelor electrice noi, intervalul dintre lansare și livrare este adesea de doar aproximativ două luni.

Mărci precum Xiaomi și Nio încearcă să aibă chiar de la lansare un număr mare de automobile pregătite pentru livrare.

Întârzierea se transformă în bani pentru client

BMW încearcă, prin urmare, să facă așteptarea ceva mai ușor de suportat. Clienții primesc 100 de puncte BMW pentru fiecare zi de întârziere.

Cei care vor trebui să aștepte până în ianuarie ar putea acumula astfel aproximativ 16.000 de puncte. Acestea ar avea o valoare de circa 4.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 510 euro.

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