Ziarele false au fost împărțite de activiști în apropierea Casei albe, miercuri dimineața. Cititorii „The Washington Post” au alertat imediat redacția prestigioasei publicații, care a emis un comunicat ulterior. Reprezentanții ziarului spun că copiile false aveau tipărite data 1 mai 2019 și că a lansat o investigație internă, scrie RT.

Hey @washingtonpost : Someone is passing out fake copies of the paper (top)? For comparison, a real issue of the Post below. pic.twitter.com/j7svhBDfJF

„Ediții false ale The Washington Post sunt distribuite în centrul orașului Washington D.C., iar noi suntem conștienți că există un site care încearcă să-l copieze pe cel al publicației noastre. Acestea nu sunt produsele The Washington post și am lansat o investigație”, a transmis publicația prin intermediul paginii sale de Twitter.

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Posts. They are not Post products, and we are looking into this.

