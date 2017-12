Premierul Mihai Tudose a avutr o evoluție fulminantă, în partid și în conducerea executivă a țării, în acest an. Dar Mihai Tudose este un politician cu ștate vechi, unul dintre parlamentarii intrați în Legislativ în 2000 și care a cîștigat de atunci cinci mandate, iar în politică a intrat din 1992, în Frontul Democrat al Salvării Naționale. Pasionat de șah și filatelie, cel de-al doilea premier din guvernarea PSD-ALDE, în mai puțin de un an de la preluarea Puterii, Tudose a reușit să își impună, până acum, o mini-remaniere, prin schimbarea a trei miniștri: Rovana Plumb, Sevil Shhaideh, ambele apropiate de Liviu Dragnea și ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Politicianul Mihai Tudose, de la Frontul Salvării Naționale la vicepreședinte PSD

Mihai Tudose a devenit premier pe 26 iunie 2017, după ce Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic lui Sorin Grindeanu. Și, pentru că acesta nu a vrut să plece din fruntea Guvernului, a depus prima moțiune de cenzură a unui partid împotriva propriului Executiv. Tudose era membru al Guvernului Grindeanu, la acel moment. Pe 22 februarie 2017, Mihai Tudose a fost validat, în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, pentru funcția de ministru al Economiei, în locul lui Alexandru Petrescu.

Până atunci, nu se știau multe lucruri despre Mihai Tudose, ca lider de seamă al PSD. Era cunoscut ca unul dintre parlamentarii cu cele mai multe mandate. A intrat în Parlamentul României în 2000, și se află la al cincilea mandat în Legislativ.

În Parlament a fost membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților (2000-2004), și președinte al acestei Comisii (2004-2014 și din dec. 2015).

În actuala legislatură, a fost președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, din decembrie 2016.

În partid, Mihai Tudose nu a avut, până recent, un rol important și nici nu a fost văzut ca un lider național. Abia în 2015 a devenit vicepreședinte PSD, până atunci fiiind doar membru în Consiliul Național al PSD, for care se reunește din ce în ce mai rar.

A intrat în politică în 1992, ca membru al FDSN, unde a avut și funcția de secretar organizatoric, și din 1996 este membru PSD. A condus organizația PSD Brăila, pornind de la șefia Organizației de Tineret, în 1997.

A fost șef de birou senatorial (1992-1999) și consilier județean Brăila (1999-2000), ocupând, în același timp, funcția de consilier juridic/marketing la SC Farex SA Brăila (1999-2000).

Este absolvent al Facultății de ştiinte juridice şi administrative, U.C.D.C. Bucureşti, pe care a terminat-o în 1995. Și o suită întreaghă de cursuri post-universitare: Curs postuniversitar, „Management şi gestiunea afacerilor”, La Facultatea de Științe Economice Dunărea de Jos din Galați, în 2001, Curs post-universitar în domeniul securităţii naţionale, la Colegiul Superior de Securitate Naţională, Serviciul Român de Informaţii, în 2006, Master Politici Economice Europene, la SNSPA. în 2007, Master “Turismul în contextul dezvoltării regionale durabile”, la Facultatea de management, inginerie economică în agricultura si dezvoltare rurală – Universitatea de științe agronomice si medicină veterinară București, Departamentul pentru învățământ la distanță, în 2008.

Este Doctor în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii, la Academia de Informații a SRI, și în 2001 a fost Lector universitar, pe Protecția infrastructurilor critice și Strategii de securitate si apărare, la aceeași Academie SRI.

Ciudățeniile premierului Tudose: Îi place șahul, dar nu are card bancar și își ține salariul în plic, pentru că ”e căsătorit și dispare repede”.

Mihai Tudose nu s-a aflat până acum în prim-planul mass-media. Nu a avut pagină de Facebook până a devenit premier și a dat puține interviuri. Dar a ieșit în evidență imediat după ce a ajuns la Palatul Victoria prin faptul că, deși Guvernul său pledează pentru debirocratizare, el, personal, nu are un cont în banc.

”Nu am bani în bancă pentru că nu am ce pune. Ăştia-s banii…”, a spus Mihai Tudose, cu sinceritate, recent. Întrebat unde ține banii, a arătat spre buzunar: ”Uite aici! Aveţi impresia că este un salariu chiar atât de mare ca prim-ministru să umbli cu două sacoşe după tine? Am o veste proastă: încape într-un plic subţire (…) Mai e ceva. Sunt şi căsătorit, dispare repede”, a spus el.

Premierul a mai spus că nu a făcut plăți electronice sau cumpărături online: ”Fiecare cu treaba lui. Vrea să-şi ia salamul online, să şi-l ia online. Vrea să-l ia de la alimentara din colţ, e treaba lui”, mai spunea noul premier.

Tudose e pasionat de șah și dur cu subalternii

În 2001, Mihai Tudose devenea candidat la titlul de maestru în şah, fiind membru al Clubului de şah „Orizont 64” Brăila. În CV mai scrie că este pasionat de Literatură, Turism și Filatelie.

De altfel, premierul are o colectie filatelica spectaculoasa care valorează 30.000 euro, pe care a dobândit-o în perioada 1980-1987, potrivit declarației de avere.

Acesta mai iese în evidență și prin modul direct de a comunica. Încă de la preluarea șefiei la Palatul Victoria, acesta nu s-a ferit ca în fiecare ședință de Guvern să muștruluiască sau să critice dur unii dintre membrii Executivului.

Pe un ton uneori zeflemitor, premierul a transmis directive sau a amenințat cu demisii, fie miniștri, fie secretari de stat, pe diverse teme. Recent, acesta se caracteriza drept ”un tip ambiţios care încearcă tot timpul să demonstreze că se poate mai mult şi mai bine”.