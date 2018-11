Centre pentru marii arși din 2020, promite ministrul Sorina Pintea. Două unități medicale sunt construite deja, dar fără dotări. Cum a explicat cei cinci ani de întârziere

Ministrul sănătății a anunțat anul 2020 ca fiind un termen 'realist'. Centrele care acum sunt doar pe hârtie vor fi construite, unul la Târgu Mureș, și încă două la București, fără să fie luate în calcul cele deja ridicate, dar fără dotări.

Sorina Pintea a mai spus ca aceste centre ar fi trebuit sa fie construite încă din anul 2014, când a fost data o Hotărâre de Guvern în acest sens. ”A fost multa birocrație, multa delăsare și ani de zile în care lumea nu s-a interesat’‘ a explicat ea întârzierile.

Cât despre centrele deja construite, Sorina Pintea a mai făcut câteva precizări, arată bzi.ro. „Licitația se va termina și sa sperăm că nu avem contestații. ‘Sportul’ contestațiilor ne-a ținut pe loc în foarte multe situații, inclusiv în povestea asta cu studiul de fezabilitate”, a mai spus Sorina Pintea.

”În 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiul de fezabilitate. Tot în acest an am publicat, în 25 octombrie, pe site-ul Băncii Mondiale, un caiet de sarcini pentru achiziția de aparatură, pentru că, practic, banii erau. Anul trecut s-a demarat procesul de achiziție prin Banca Mondiala, pentru că banii erau din 2012″, a mai spus Sorina Pintea.