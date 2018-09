Blaguescu Dănuț, în vârstă de 51 de ani, necăsătorit, contabil al Primăriei Șiștarovăț, a dipărut în data de 11 septembrie, potrivit unui anunț dat publicității de către polițiști, notează aradon.ro.

Conform sursei citate, în ziua respectivă, inspectorii Curții de Conturi au sosit la Primăria din Șiștarovăț în jurul orei 08:30, iar contabilul dispăruse încă de la ora 08:00.

Primarul comunei, Marinel Jurjescu, a declarat că în 2004, când a venit el la primărie, contabilul era deja în instituție.

„E necăsătorit, are 51 de ani. Nu am avut probleme cu el, am colaborat bine până la dispariția lui”, a spus edilul.

Controlul Curții de Conturi este încă în curs, la Primăria Șiștarovăt, fiind vorba despre un control care este făcut la fiecare trei ani, însă lipsa contabilului îngreunează munca inspectorilor.

Potrivit anunțului Poliției, Blaguescu Dănuț, de 51 de ani, dispărut în 11 septembrie, are 1,70 metri înălțime, 65 de kilograme, păr blond și ochi albaștri.

La data dispariției, bărbatul purta pantaloni de culoare închisă, un tricou de culoare gri cu dungi galbene, iar în picioare avea pantofi negri.

„Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea bărbatului sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție', se mai arată în anunțul Poliției.

La sfârșitul controlului, Curtea de Conturi va stabili dacă există nereguli în contabilitatea Primăriei Șiștarovăț.

Citește și:

VIDEO | Copiii din Sectorul 3 se joacă lângă un focar de infecţie! Munţi de gunoaie strânse în jurul ghenelor și tomberoanelor, în „fieful” lui Robert Negoiță