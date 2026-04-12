Jandarmii montani din Zărnești au intervenit contracronometru duminică, în prima zi de Paște, pentru salvarea a doi turiști aflați în pragul unei tragedii în Masivul Piatra Craiului. Aceștia au rămas blocați în zona Padina Hotarului, într-un sector extrem de periculos, unde zăpada înghețată și instabilitatea terenului le-au tăiat orice posibilitate de a continua drumul.

Alerta a fost dată prin numărul unic de urgență 112, după ce turiștii au realizat că nu se mai pot deplasa fără a-și pune viața în pericol.

„Și cum în aproape toate cazurile cauza principală ce generează astfel de situații este lipsa echipamentului adecvat, și de această dată, cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți. După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute, colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare. Speriați, dar fără probleme de sănătate, cei doi bărbați le-au spus jandarmilor că de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă”, arată Jandarmeria Română într-un mesaj postat pe Facebook.

Intervenția rapidă a salvatorilor a prevenit o tragedie, de sărbători. Deși turiștii s-au expus unui risc major, profesionalismul jandarmilor montani a făcut ca aceștia să fie recuperați la timp, astfel încât să poată petrece Paștele acasă, în liniște.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE