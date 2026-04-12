Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul AUR i-a adus un ultim omagiu colegului său de partid, subliniind pierderea suferită de formațiunea politică.
„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris George Simion.
Cariera politică
Dan Artimon a devenit deputat în anul 2024, reprezentând circumscripția Arad în Parlamentul României.
În cadrul Camerei Deputaților, el a activat ca membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.
Conform biografiei sale oficiale, Artimon a avut un istoric politic și civic îndelungat. Deși figurează ca membru AUR din martie 2022, fiind menționat și ca membru fondator, experiența sa politică a început în anii ’90.
Între 1997 și 2002, a fost membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD).
Ulterior, s-a dedicat activismului civic, fondând și conducând organizații locale de profil, precum AradID și Consiliul Local Civic Arad.
Carieră dedicată presei și comunicării
În afara sferei politice, Dan Artimon a avut un parcurs profesional complex în domeniul mass-media și al consultanței.
A lucrat ca operator și grafician în cadrul Întreprinderii Cinematografice Arad. De asemenea, Dan Artimon a fost editorialist și colaborator pentru publicația „Observator Arădean”, dar și moderator și realizator de emisiuni la posturile de televiziune locale TV RCS Arad și TV Arad Vest.
Totodată, a oferit servicii de consultanță politică și studii sociologice de piață prin intermediul companiei SC Genesis SRL.
