Programul magazinelor de Paşte 2026 – unde e deschis pe 11, 12 și 13 aprilie

Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Vezi ce magazine vor fi închise duminică, în prima zi de Paște, dar și cum vor funcționa în Sâmbăta Mare şi în a doua zi de Paște.

Când e deschis la Kaufland

Între 6 și 10 aprilie 2026, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07.00, cu excepția celui din Promenada Mall Sibiu, care va funcționa de la ora 09.00. Programul de închidere variază între 21.30 și 23.00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor vor avea program scurt, între orele 07.00 și 18.00. Totuși, magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni vor fi deschise până la ora 21.30, iar cel din Sfântu Gheorghe până la 22.30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate locațiile Kaufland vor fi închise. Află la ce oră închid magazinele Profi de Paşte 2026 pe 13 aprilie, conform programului anunțat de retailer! Consultă din timp Programul Kaufland de Paște 2026.

Program Lidl de Paşte 2026

La fel ca în alți ani, Lidl oferă angajaților săi din întreaga țară câte două zile libere de Paște 2026, aşa cum s-a întâmplat și de Crăciun. Astfel, clienții își pot face cumpărăturile până sâmbătă, 11 aprilie, pentru că pe 12 și 13 aprilie magazinele vor fi închise.

  • Până vineri, 10 aprilie, program normal, 07.00 – 22.00;
  • Sâmbătă, 11 aprilie- program unitar în toate magazinele din țară: 07.00 – 18.00;
  • Duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie: Închis.

Magazinele Lidl se vor redeschide începând de marţi, 14 aprilie, şi vor funcţiona după orarul normal, 07.00-22.00. Vezi Program Lidl de Paşte 2026!

Când e deschis la Carrefour de Paşte 2026

De Paște 2026, programul magazinelor Carrefour va suferi modificări. Deși magazinele vor avea aceeași oră de închidere, ora de deschidere diferă de la un magazin la altul.

Pentru a petrece mai mult timp împreună cu familiile de sărbători, și anul acesta Carrefour le-a oferit tuturor angajaților o zi liberă pe 12 aprilie 2026.

Magazinele de tip Market și Express vor funcționa după un program diferit față de cel al hypermarket-urilor. Pentru a afla cu exactitate programul magazinului tău favorit, intră pe site-ul retailerului, carrefour.ro, şi selectează unitatea în care obişnuieşti să-ţi faci cumpărăturile.

Dacă vrei să comanzi ceva în perioada sărbătorilor pascale de la acest lanţ de magazine, consultă din timp programul Carrefour de Paşte 2026!

Program Profi de Paşte 2026

Magazinele Profi vor funcționa, de asemenea, după un program special. Magazinele vor fi închise pe 12 aprilie, prima zi de Paşte, iar sâmbătă, 11 aprilie, şi luni, 13 aprilie, vor avea un program mai scurt. Află la ce oră închid magazinele Profi de Paşte 2026, conform programului anunțat de retailer! Consultă program magazine Profi de Paşte 2026.

Când poţi face cumpărături la Penny de Paşte 2026

Magazinele Penny din întreaga ţară au un program modificat de funcţionare în perioada sărbătorilor pascale, pentru zilele de 11,12 și 13 aprilie. Până vineri, 10 aprilie, clienţii pot merge la shopping, la Penny, ca de obicei, după programul de funcţionare din timpul săptămânii, cuprins între orele 07.00 şi 22.00. În ziua de Paște, 12 aprilie, Penny închide magazinele din întreaga țară. Vezi program Penny de Paşte 2026!

Programul magazinelor Mega Image de Paște 2026

Până vineri, 10 aprilie, clienţii îşi pot face cumpărăturile la Profi după programul de funcţionare din timpul săptămânii. Magazinele Profi vor fi închise pe 12 aprilie, în prima zi de Paşte, iar sâmbătă, 11 aprilie, şi luni, 13 aprilie, vor avea un program mai scurt. Ca să ştii exact când poţi merge la magazinul tău preferat în perioada sărbătorilor pascale, consultă program Mega Image de Paşte 2026!

Care este programul magazinelor Auchan de Paşte 2026

Reţeaua Auchan a anunţat programul magazinelor sale de Paşte 2026. Ca în fiecare an, unităţile Auchan sunt închise de Paşte, pe 12 aprilie, cu excepţia magazinului din AFI Cotroceni. Astfel, toate magazinele din reţeaua Auchan vor fi închise duminică, în prima zi de Paște, și vor funcționa după un program special în Sâmbăta Mare şi în a doua zi de Paște. Dacă mai ai cumpărături de făcut, află când poţi merge la magazinul tău preferat, când e deschis la Auchan pe 11, 12 şi 13 aprilie şi când mai poţi face comenzi!

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare

Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Știri România 09:11
Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Harta stresului în Europa: țările cu cei mai epuizați angajați. Cât de implicați sunt muncitorii români la locul de muncă
Știri România 08:11
Harta stresului în Europa: țările cu cei mai epuizați angajați. Cât de implicați sunt muncitorii români la locul de muncă
Parteneri
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Adevarul.ro
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Povestea pe care Mircea Lucescu n-a spus-o niciodată. Ce a făcut la Revoluție: „Lasă capul, se trage!”
Fanatik.ro
Povestea pe care Mircea Lucescu n-a spus-o niciodată. Ce a făcut la Revoluție: „Lasă capul, se trage!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Stiri Mondene 09 apr.
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
ObservatorNews.ro
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax.ro
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit