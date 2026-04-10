Programul magazinelor de Paşte 2026 – unde e deschis pe 11, 12 și 13 aprilie

Programul magazinelor de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Vezi ce magazine vor fi închise duminică, în prima zi de Paște, dar și cum vor funcționa în Sâmbăta Mare şi în a doua zi de Paște.

Când e deschis la Kaufland

Între 6 și 10 aprilie 2026, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07.00, cu excepția celui din Promenada Mall Sibiu, care va funcționa de la ora 09.00. Programul de închidere variază între 21.30 și 23.00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor vor avea program scurt, între orele 07.00 și 18.00. Totuși, magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni vor fi deschise până la ora 21.30, iar cel din Sfântu Gheorghe până la 22.30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate locațiile Kaufland vor fi închise.



Program Lidl de Paşte 2026

La fel ca în alți ani, Lidl oferă angajaților săi din întreaga țară câte două zile libere de Paște 2026, aşa cum s-a întâmplat și de Crăciun. Astfel, clienții își pot face cumpărăturile până sâmbătă, 11 aprilie, pentru că pe 12 și 13 aprilie magazinele vor fi închise.

Până vineri, 10 aprilie, program normal, 07.00 – 22.00;

Sâmbătă, 11 aprilie- program unitar în toate magazinele din țară: 07.00 – 18.00;

Duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie: Închis.

Magazinele Lidl se vor redeschide începând de marţi, 14 aprilie, şi vor funcţiona după orarul normal, 07.00-22.00.

Când e deschis la Carrefour de Paşte 2026

De Paște 2026, programul magazinelor Carrefour va suferi modificări. Deși magazinele vor avea aceeași oră de închidere, ora de deschidere diferă de la un magazin la altul.

Pentru a petrece mai mult timp împreună cu familiile de sărbători, și anul acesta Carrefour le-a oferit tuturor angajaților o zi liberă pe 12 aprilie 2026.

Magazinele de tip Market și Express vor funcționa după un program diferit față de cel al hypermarket-urilor. Pentru a afla cu exactitate programul magazinului tău favorit, intră pe site-ul retailerului, carrefour.ro, şi selectează unitatea în care obişnuieşti să-ţi faci cumpărăturile.

Dacă vrei să comanzi ceva în perioada sărbătorilor pascale de la acest lanţ de magazine, consultă din timp programul Carrefour de Paşte 2026!

Program Profi de Paşte 2026

Magazinele Profi vor funcționa, de asemenea, după un program special. Magazinele vor fi închise pe 12 aprilie, prima zi de Paşte, iar sâmbătă, 11 aprilie, şi luni, 13 aprilie, vor avea un program mai scurt.

Când poţi face cumpărături la Penny de Paşte 2026

Magazinele Penny din întreaga ţară au un program modificat de funcţionare în perioada sărbătorilor pascale, pentru zilele de 11,12 și 13 aprilie. Până vineri, 10 aprilie, clienţii pot merge la shopping, la Penny, ca de obicei, după programul de funcţionare din timpul săptămânii, cuprins între orele 07.00 şi 22.00. În ziua de Paște, 12 aprilie, Penny închide magazinele din întreaga țară.

Programul magazinelor Mega Image de Paște 2026

Până vineri, 10 aprilie, clienţii îşi pot face cumpărăturile la Mega Image după programul de funcţionare din timpul săptămânii. Magazinele Mega Image vor fi închise pe 12 aprilie, în prima zi de Paşte, iar sâmbătă, 11 aprilie, şi luni, 13 aprilie, vor avea un program mai scurt.

Care este programul magazinelor Auchan de Paşte 2026



Reţeaua Auchan a anunţat programul magazinelor sale de Paşte 2026. Ca în fiecare an, unităţile Auchan sunt închise de Paşte, pe 12 aprilie, cu excepţia magazinului din AFI Cotroceni. Astfel, toate magazinele din reţeaua Auchan vor fi închise duminică, în prima zi de Paște, și vor funcționa după un program special în Sâmbăta Mare şi în a doua zi de Paște.