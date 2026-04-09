Tudor Chirilă s-a dezis și el de Nicușor Dan, la aproape un an de când fostul primar al Capitalei a devenit președinte, motivul fiind preferințele lui Dan pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetului General. Chirilă consideră că deciziile lui Nicușor Dan, anunțate ieri, 8 aprilie, s-au bazat pe dorințele PSD, adică fix ceea ce a transmis și USR seara precedentă.

„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Și a continuat: „Ați ignorat avizele negative față de unii dintre procurorii pe care i-ați numit, ați ignorat cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea, ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție. V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie”.

„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta”, a completat Tudor Chirilă.

El l-a acuzat apoi pe președinte că s-a folosit în mod indirect de societatea civilă în campania electorală de anul trecut, iar acum și-a schimbat poziția: „Trist este că societatea civilă de care v-ați folosit în mod indirect a rămas pe poziții vis a vis de cum ar trebui să arate România onestă, dumneavoastră nu. Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat”.

În final, Chirilă i-a transmis și un avertisment lui Nicușor Dan, folosind cuvinte extrem de dure, spunând că acum așteaptă să vadă pe cine va propune la șefia serviciilor secrete: „Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”.

Val de comentarii pe Facebook-ul lui Tudor Chirilă după mesajul anti-Nicușor Dan

În numai o oră de la postare, s-au adunat peste 1.200 de comentarii, multe dintre ele negative. Redăm doar câteva dintre ele:

Romeo Coita: „Mister, tu realizezi cât ești de instabil?! Nu știu cu Băsescu, dar la fel ai făcut cu Johannis ca și cu ND. Îi susții din toți plămânii, îndemni lumea să îi voteze, îi ataci pe contracandidați prin toate mijloacele și, după ce sunt în funcție, ești nemulțumit de ei! Tinere domn, lasă politica că nu e de ține, ține-te de cântat că acolo chiar erai bun!”

Daniel Burghelea: „E absurd să-i ceri lui ND să se comporte ca un președinte care are sprijin parlamentar majoritar la suspendare și sprijin majoritar electoral la referendum, când el nu le (mai) are (PSD + AUR = demitere)

Simona Craciun: „Nu s-a transformat absolut deloc. Însă voi, formatorii de opinie, n-ați avut deloc spirit critic obiectiv la adresa lui. V-ați îndrăgostit de el când era primar, deși nu a făcut nimic notabil. Nu ați acceptat nicio părere critică. Găseați scuze pentru orice"

Eugen Eugen: „Tudore, nu mă îndoiesc că te duce capul. Jocurile sunt făcute deasupra lui Nicușor Dan, el execută ca un om ascultător ce este. Nu pot să cred ca ești străin de această certitudine. Și oricum, toate grupările politice au un singur scop și conțin același tipar de oameni".

Rgf Florian: „Tudor Chirilă, tu erai susținătorul nr. 1 al lui Nicușor. Erai cea mai puternică voce prin piețe și online, acum ce faci, trădezi? Nu ți se pare că semănați? Cel mai bine ar fi să rămâi acolo la valoarea ta de artist, să ne încânți cu ce știi mai bine și să nu te mai implici în a manipula oamenii politic. Love".

Nicușor Dan a numit șefii DNA, DIICOT și Parchetului General spunând că „nu sunt propunerile PSD”. A respins un singur nume, deși CSM a dat 3 avize negative

Reamintim că președintele Nicușor Dan a semnat ieri, 8 aprilie, decretele de numire a șefilor marilor parchete, adică DNA, DIICOT și Parchetul General, cu o excepție.

Singura propunere făcută de ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și respinsă a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT. Practic, deși Cristina Chiriac și Marinela Mincă au primit și ele avize negative de la CSM, la fel ca Iacobici, cele două au fost acceptate de șeful statului.

Astfel, Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire:

Cristina Chiriac – procuror general

Marius Voineag – adjunct al procurorului general

Viorel Cerbu – procuror-şef DNA

Marius Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA

Codrin Miron – procuror-şef al DIICOT

Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

USR s-a dezis primul de Nicușor Dan, pe care l-a susținut anul trecut la prezidențiale

În acest context, USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis aseară de Nicușor Dan, pe care l-a sprijinit să devină președinte anul trecut: „Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.

La rândul său, Cristian Ghinea, fost ministru USR al proiectelor europene, a scris pe Facebook o postare scurtă, dar tăioasă: „Dezamăgitor, lamentabil și stupid Nicușor Dan în numirea lui Voineag et co”.

Și fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a transmis un mesaj: „Numirile făcute astăzi de președintele Nicușor Dan la conducerea parchetelor reprezintă o mare greșeală. Nu îl va costa doar pe dumnealui acest gest; din păcate, ne va afecta pe toți. Nu îmi pot ascunde dezamăgirea”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE