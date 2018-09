A venit în România în 2011, după ce mama a divorţat şi s-a căsătorit cu un român, dar a recunoscut că schimbarea din viața sa nu a fost tocmai uțoară pentru el.

Cât despre participarea la show… „această experienţă va fi extrem de exotică. Sincer îmi este teamă că lumea va zice… e Vocea României şi participă chinezul ăsta. Sper să nu râdă prietenii de mine”, a mărturisit el.

După ce a cântat piesa „Fly Me To The Moon”, Andra şi Irina i-au promis aproape orice, doar ca să-l convingă să vină în echipa lor.

După ce a încercat să îl salute în japoneză, Irina Rimes „a fost pusă la punct”: „Eu sunt chinez, nu japonez”.

Artista a trecut, cu umor, peste momentul incomod: „Știam că este japonez, dar am vrut să iasă un moment drăguț. Am simțul ridicolului”.

De altfel, el a precizat că asta e întrebarea care îl deranjează cel mai mult: „Ești chinez sau japonez?” Sau.. „știi arte marțiale?”… „Noi, chinezii, suntem un popor pacifist”, a precizat el.

Ca să îl atragă în echipa sa, Andra a încercat pe partea culinară, dar și pe cea de hair styling…

„Îmi place părul tău, o să ți-l împletesc, dacă vii în echipa mea. Vreau să-ți creez un confort. Nu te-ai obișnuit cu mâncarea românească? Nu-i nimic, eu îți gătesc, îți aduc în fiecare zi chinezesc. Să știi că eu sunt din Ardeal, dar am cântat de multe ori la Pitești…”, i-a spus Andra.

Dar cum argumentul culinar nu l-a înduplecat, mai ales că nu s-a acomodat cu mâncarea românească, a ales-o pe Irina, cea care a spus ce schimbări vrea să aducă la „Vocea României”.

L-ar fi vrut pe Smiley pe post de antrenor, că e piteștean, doar că el nu s-a întors….