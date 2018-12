„Gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, am spus să închideți ușa! A intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este! Nu, nu. Gata, gata! E disciplină, gata, gata, disciplină! Puteți să înjurați, să scrieți unde vreți, nu mă interesează. Eu am spus ceva! Gata, gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, nu ne jucăm! Poate să vină mama aici, poate să vină Hristos! Eu am pus niște condiții!”, a spus Grigore Leşe către public.

Grigore Leșe a fost implicat într-o situație similară și în urmă cu trei ani, la Toronto. Atunci, artistului i s-a reproșat că a întârziat aproape 25 de minute la un concert. Un spectator s-a plâns și de faptul că artistul s-a supărat pe un copil care plângea în public. Totul a fost relatat la vremea respectivă de George Moțoc, pe blogul său

„În secunda următoare te opreşti din cîntat, îţi pui o cută groasă pe mijlocu frunţii, şi terorizezi pe toată lumea, pentru că un prunc din rîndul din spate o cutezat să deschidă guriţa. (…) Tu ce-ai făcut? Ai alungat familia aia cu doi prunci afară din biserică. Ai mai tras şi un discurs despre asta! Ai pus-o şi pe fătuca aia care a organizat concertul să se încrunte de cîte ori se auzea un scîrţîit în biserică. Şi în timp ce ea se încrunta, tu horeai prin biserică scîrţîind de unu singur. De aia, cînd n-am mai putut răbda, am boncănit una bună, apoi m-am ridicat, mi-am luat prietena canadiancă şi am ieşit de la concertul tău. Şi înainte de ieşire am mai boncănit una bună, să fiu sigur că ai auzit”, a scris Moțoc, potrivit Adevărul.

Foto: HEPTA / MEDIAFAX FOTO

Citește și:

Arta care șochează. Galeria în care a fost expusă o vulpe jupuită a fost obligată să acopere ferestrele cu draperii. Artiștii reacționează: „Oamenii nu mai sunt indignați când văd la măcelărie animale sacrificate?”