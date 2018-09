Ashley Williamson, o femeie de 31 de ani din Texas, a îndurat dureri cumplite din cauza chisturilor ovariene și din cauza ciclului menstrual.

Tânăra a început să ia în greutate, după ce a dus pe lume primul copil în 2004, pe când avea doar 17 ani. După a doua naștere, în 2012, Ashley a decis să-și schimbe stilul de viață, scrie Daily Mail.

„Am născut primul copil în 2004 la vârsta de 17 ani, iar corpul meu nu a revenit (la greutatea de dinaintea nașterii, n.red). Atunci am început să am o părere proastă despre mine. Nu am purtat costum de baie până la vârsta de 24 de ani și eram foarte timidă (…) Cu timpul, am continuat să mă îngraș. Am luat în serios probleme de sănătate abia după ce am născut al doilea copil în 2012”, a povestit Ashley Williamson, pentru sursa citată.

„După a doua naștere, am constatat că problemele de sănătate și greutatea scăpaseră de sub control”, a adăugat ea.