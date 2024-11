Viktor Bas nu și-a pierdut picioarele în război, ci din cauza unei boli după ce s-a pensionat din armată. Când Vladimir Putin a anexat Crimeea în 2014, a întrebat armata dacă este nevoie de el. Pe atunci i s-a comunicat că nu.

Pensionarii din Ucraina se întorc la muncă. „Pot să mă deplasez oriunde este nevoie”

Dar situația s-a schimbat în februarie 2022 când a debutat invazia rusă în Ucraina. Armata l-a vrut înapoi, nu în uniformă, nu pentru a lupta, ci în calitate de civil pentru a menține în funcțiune blindatele ucrainele moștenite din perioada sovietică.

„M-am trezit pe 24 februarie, la patru dimineața, pentru a-mi face un ceai. M-am dus afară pentru că nu am vrut să-mi trezesc soția și am văzut brusc cerul luminat de rachete trase de ruși. Am simțit unda de șoc. Am sunat un prieten din armată și l-am întrebat: așa e că a început? El a spus că da. Câteva zile mai târziu l-am sunat iar și l-am întrebat: aveți nevoie de mine? Și mi-a spus că da”, spune Victor.

„Pot să mă deplasez oriunde este nevoie. Picioarele nu-mi stau în cale așa cum le-ar sta altora. Pot să mă deplasez unde este nevoie și-mi fac treaba”, adaugă pensionarul.

Lipsa forței de muncă, o problemă majoră. „Refugiații noștri din străinătate au vârste sub 18 ani”

Viktor Bas nu este singurul de care piața muncii are disperată nevoie. Se estimează că aproape două milioane de ucraineni cu dizabilități lipsesc, în prezent, pe piața muncii. Experții spun că mulți dintre ei s-ar întoarce la muncă dacă și-ar găsi un job care să corespundă nevoilor pe care le au.

Oleksandr Hladun a studiat demografia Ucrainei timp de decenii. Perpsectiva, spune el, este sumbră.

„Este dur. Lucrurile au fost și înainte destul de grave, dar războiul a exacerbat toate problemele. Viitorul nostru, populația activă și copiii noștri, s-au ridicat și s-au dus. Cam o treime din refugiații noștri din străinătate au vârste sub 18 ani”, spune el.

Plan guvernamental care prevede reîntoarcerea la muncă a vârstnicilor și a celor cu dizabilități

În schimb, pensionarii au rămas, în mare parte, în țară. Cei cu vârste de peste 65 de ani formează aproape un sfert din populația Ucrainei. Angajatorii ucraineni au realizat că vremurile în care putea alege între absolvenții de dată recentă au trecut.

„Angajatorii credeau că pot găsi tineri de 25 de ani cu pregătire, cu multă experiență. Acum nu mai e cazul și nu va mai fi multă vreme”, a mai spus Oleksandr Hladun.

Guvernul a identificat această problemă, susține Aleksandr Khladun, dar nu prea poate face nimic pentru a o remedia.

„Avem deja un plan guvernamental de acțiune demografică. În parte, prevede reîntoarcerea la muncă a oamenilor mai vârstnici și a celor cu dizabilități. Dar mai sunt multe de făcut. Trebuie adaptate legi și trebuie convinși oamenii de afaceri. Deocamdată, sprijinul este redus pentru patronat să angajeze echipe mai diverse”, precizează Hladun.

„Nu mi-au trebuit decât câteva zile să mă reobișnuiesc. Acum mă simt de parcă nu aș fi fost pensionat niciodată”, spune Viktor, care este pregătit să rămână în câmpul muncii cât va fi nevoie de el.

