Analiștii de la OSINT au raportat că fotografiile din septembrie arată depozite cândva pline, dar car acum sunt aproape goale. Potrivit aceleiași surse, în primăvara anului 2024, trupele ruse consumau zilnic până la 50.000 de obuze.

20/ Now, onto BMP-3s. They began appearing at Kurganmash in 2022; by mid-2023, there were a good hundred, now down to about 20 units. Each has different camo, indicating they were produced pre-2022 and brought here for repair and upgrades from storage or active units. pic.twitter.com/1g6rIWg6KR — Just BeCause (@a_from_s) October 30, 2024

Pierderile Rusiei în războiul contra Ucrainei, la 6 noiembrie, sunt estimate la aproximativ 703.000 de soldați morți, răniți sau dispăruți. Doar în ultimele 24 de ore au fost eliminați sau răniți 1.250 de soldați ruși.

