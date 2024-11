Silviu Predoiu a lucrat numai în serviciul de spionaj extern, SIE. A fost mai întâi ofițer de informații externe, iar apoi, în perioada 2005-2018, prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe și director interimar al SIE. Pentru că a lucrat într-un serviciu secret, lipsesc numeroase informații din biografia sa.

Data nașterii: 5 august 1968 (zodia Leu)

Locul nașterii: București

Soție: starea civilă actuală nu este cunoscută

Educație – ce studii are Silviu Predoiu

Silviu Predoiu a făcut Liceul Spiru Haret din București în perioada 1973-1978, iar în perioada 1979-1984 a urmat cursurile Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București, fiind de profesie geolog, potrivit biografiei postate pe LinkedIn.

„Sunt geolog, absolvent al Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București, dar am fost aproape 30 ani ofițer de informații externe, spion. Am efectuat misiuni externe, am parcurs toate etapele unei cariere operative și manageriale în Serviciu, am lucrat pe cele mai provocatoare și interesante linii de muncă – contraspionaj extern, combaterea criminalității organizate, antiterorism, protecție internă”, a scris Silviu Predoiu pe blogul său.

Din cauza apartenței la serviciul secret de spionaj extern, informațiile precise și complete lipsesc. Dar, potrivit unei adeverințe a CNSAS din octombrie 2024, Silviu Predoiu a urmat între 1987 și 1989 un curs de pregătire la Școala de ofițeri de securitate de la Brănești.

Cariera profesională – ce CV are Silviu Predoiu

Tot adeverința CNSAS din octombrie 2024 a oferit date suplimentare din biografia secretă a lui Predoiu. Astfel, el a fost încadrat ca ofițer al fostei Securități a lui Ceaușescu în 1 octombrie 1987 și a primit gradul de locotenent major. A avut misiuni în străinătate și a lucrat sub acoperire la Întreprinderea de Comerț Exterior GEOMIN înainte de Revoluția din 1989. După 1990, a intrat în SIE, fostul CIE / DIE din perioada lui Ceaușescu.

Pe blogul său, Silviu Predoiu a povestit că și-a început cariera managerială în 1998, după întoarcerea din misiunea externă, ca șef de birou și apoi șef de serviciu, fără să precizeze însă unde.

„În 2000 am fost numit șef de direcție, la combaterea criminalității organizate transfrontaliere, iar în 2001, după 11 septembrie, am înființat și condus direcția de anti-terorism. În 2003, în contextul pregătirii pentru intrarea în NATO, Serviciul a trecut la noi standarde de protecție a informațiilor clasificate, astfel că am primit misiune de a înființa și conduce, ca șef de direcție și apoi ca șef de direcție generală, structura de securitate a SIE”, a scris candidatul la prezidențiale.

„În 2005 am fost numit, prin hotărâre CSAT, prim-adjunct al directorului SIE, funcție pe care am ocupat-o până la trecerea în rezervă pentru limită de vârstă, în 2018. În această perioadă am fost și, vreme de aproape 4 ani, director interimar al SIE”, a punctat Predoiu.

„Dacă ar trebui să-mi rezum activitatea profesională în trei cuvinte, acelea ar fi „în serviciul public”. Am fost, vreme de 3 decenii, în serviciul României și al națiunii și am avut ca singur reper interesul național”, a susținut el.

Cariera politică a lui Silviu Predoiu

Din momentul în care a trecut în rezervă, în 2018, și-a recăpătat dreptul de a-și exercita drepturi și libertăți care i-au fost interzise, potrivit legii, pe perioada activității în spionaj extern.

„După o scurtă perioadă în care am fost membru al unui partid, unde am înțeles mai ales cum nu ar trebui să se facă politică, am înființat alături de câțiva colegi animați de aceleași principii și valori Asociația „România implică-te” și ulterior Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN), al cărui președinte am fost ales la Convenția Națională din 13 aprilie 2024”, a scris Predoiu pe blog.

Ce trebuie să știi despre Silviu Predoiu

CNSAS a anunțat în octombrie, cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale, că Silviu Predoiu a fost ofiţer al fostei Securităţi comuniste, încă din 1987, cu numele de serviciu „Silviu Pumnea”. Totuși, CNSAS a precizat că lui Silviu Predoiu nu i se poate atribui calitatea de lucrător al Securităţii lui Ceaușescu pentru că nu a desfăşurat „activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului”.

Silviu Predoiu a fost angajat în cadrul Centrului de Informații Externe din 1 octombrie 1987, având diverse misiuni în străinătate. El a activat în fostul CIE din perioada lui Ceaușescu, adică viitorul DIE de după Revoluție.

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 24 noiembrie și 8 decembrie 2024.

