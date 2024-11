Surferii din Australia, vizitați de un pinguin-împărat. „Avea un metru înălțime, arăta impecabil”

Surferii care l-au întâlnit vineri pe nativul din Antarctica pe plajă au rămas, pe bună dreptate, cu gura căscată.

„Era masiv. Era mult mai mare decât o pasăre de mare și ne întrebam ce este acel lucru care iese din apă. Și avea un fel de coadă ieșită ca o rață. S-a ridicat din valuri și a mers direct până la noi, un pinguin-împărat, probabil că avea aproximativ un metru înălțime și nu era deloc timid. Pur și simplu arăta absolut impecabil”, a declarat Aaron Fowler, unul dintre surferi.

Experții cred că ar proveni dintr-una dintre cele peste 60 de colonii cunoscute de pinguini-împărați de pe gheața din estul Antarcticii.

Dr. Belinda Cannell, expert în pinguini la Universitatea din Australia de Vest, a spus că „cei monitorizați nu au ajuns niciodată atât de departe”

„Nu poate fi dus fără avion în Antarctica”

Ea crede că este posibil ca pinguinul să fi urmat un curent. „Acest pui are mai puțin de un an și, în mod normal, este pe mare până la vârsta de trei-cinci ani și apoi se întoarce în colonia lui când începe să se înmulțească. Are tendința să urmeze anumiți curenți în care va găsi o mulțime de tipuri diferite de alimente”, a spus Dr. Belinda Cannell.

Dr. Cannell a spus că este probabil ca pinguinul, care era subnutrit, să aibă nevoie să-și găsească coloniile de pinguini-împărați odată ce va fi eliberat de îngrijitori.

„Nu poate fi dus fără avion în Antarctica deoarece călătoria ar fi prea stresată pentru el. Aș presupune, aș spera, că își va găsi singur drumul înapoi”, a spus ea, care a adăugat că „sunt excelenți în a-și găsi propriile colonii”.

