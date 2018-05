Achiziţia a fost făcută în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei, iar reprezentanții Primăriei Iași susțin că este „instalaţie de artă unică, cu puternice influenţe dadaiste“. Lucrarea artistului german Clemens Behr va fi însă mutată într-un alt loc, de pe aria pietonală din centrul orașului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei, Sebastian Buraga, citat de ziaruldeiasi.ro, toate costurile aferente amplasării „instalaţiei de artă“ pe pietonal au ajuns la 71.400 lei, sumă ce include onorariul artistului, transportul, cazarea, materialele folosite și manopera. Totuși, la Iași sunt și inițiative lăudate, susținute de primărie.

„În general, cred că lucrările mele reprezintă un colaj al spaţiului sau un colaj în interiorul spaţiului sau fragmente din ambele. Şi mai concret spus, încerc să transform locuri şi camere în forme de origami, adaptând spaţiile şi culorile deja existente, folosindu-mă în mod special de lemn şi carton. Munca mea se bazează foarte mult pe improvizaţie. Totul începe de la spaţiu. Spaţiul defineşte culorile şi formele, dimensiunea lucrărilor“, a spus artistul german.

”Voi, ăștia de la Primaria din Iași, ce beți?”

Ieșenii au protestat însă pe rețelele sociale pentru realizarea acestei lucrări, pe care nu o înțeleg, considerând-o o risipă din bani publici. ”Zici ca e un chioșc demontat cu buldozeru’ ” a remarcat, cu umor, o utilizatoare de facebook. Pe rețeaua socială a luat atitudine și designerul Liliana Levința.

”Aceasta este o ”lucrare”, o asa numita ”instalatie de arta” care a fost comisionata de catre municipalitatea din Iasi contra sumei de 71400 lei (aprox. 15000 EUR), iar in momentul de fata troneaza in fata Bisericii “Trei Ierarhi ”. Nu va spun din ce este realizata, ca vedeti si singuri. Mizeria asta a fost achizitionata in cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei si a fost realizata de catre artistul german Clemens Behr, un domn cu studii de design la Dortmund, Barcelona si Berlin (o fi fost exmatriculat din primele doua!) si cu backgorund in graffiti. ” Sa fii capabil sa transformi peretii si spatiul in sculpturi temporare, stiind ca vor fi distruse sau date la o parte, e ceva cu care te obisnuiesti ca artist de graffiti ce creeaza lucrari publice”, zice artistul despre el. Nu e prost cine cere…!!! Da’ am o intrebare: Voi, astia de la Primaria din Iasi, ce beti?”