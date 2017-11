Tai Chi în România. Cum să scapi de probleme și să fii sănătos prin practica artelor marțiale vechi de patru secole. Românul Florin Szondi este printre puținii maeștri de Tai Chi ales de un mare maestru chinez să ducă tradiția acestui tip de arte marțiale mai departe.

Sala se umple de cursanți în tricouri albe. Se adună în jurul maestrului care e tot un zâmbet. Ba chiar le spune și o glumă din sketchurile lui Toma Caragiu: „Dacă miști, trag! Dacă tragi, mișc!” Și sala intră în atmosferă. Ușor-ușor se împrăștie în toată sala, iar maestrul Florin Szondi (foto) în mijlocul lor le explică ce vor face în acea seară. O muzică lină începe să umple încăperea. Iar trupurile lor încep să curgă armonios, cu mici îndemnuri de la maestru. Trafic, gălăgie, griji, toate par departe, iar cursanții încapsulați într-o bulă impermeabilă. Capeți puterea de a lua altfel lucrurile din jurul tău și de a porni pe calea echilibrului.

Este ceea ce îți oferă practica Tai Chi, o artă marțială veche de 400 de secole care are din ce în ce mai mulți adepți și la noi. Pe cei mai mulți ne duce imediat cu gândul la chinezii care se mișcă cu încetinitorul în parc. Când e cald, și în Parcul Herăstrău se adună practicanții dimineața devreme, sub îndrumarea lui Sorin Iancso, discipolul lui Florin Szondi.

Cum să fii ca apa. Învățătura lui Bruce Lee

Maestrul Florin Szondi are în spate o carieră impresionantă. După ce a terminat în anii 80 Institutul de Educație Fizică și Sport a fost ani buni antrenor de handbal. Tot în vremea comunismului a descoperit și artele marțiale. „Ne atrăgea pe toți, veneam, ne duceam la sală la antrenament, nu conta la ce oră, nu conta cât de obosiți suntem, nu conta nimic, noi ne doream să fim acolo și se făceau antrenamente, deci nu a fost chiar clandestin, dar nici nu se făcea multă publicitate”, își amintește acesta. Artele marțiale erau ținute mai la secret înainte de 1989. Există mai multe teorii cu privire la interzicerea acestora.

Profesorul român are o carieră sportivă impresionantă. Deține Titlul de Maestru al Sporturilor în Artele Marțiale acordat de Ministerul Tineretului și Sportului din România și numeroase premii în galele internaționale Hall of Fame din USA. În SUA s-a stabilit de mai mulți ani unde are o școală de arte marțiale în Florida. Vine în România frecvent pentru a ține worshop-uri. Ca și acum.

Beneficiile Tai Chi sunt numeroase. Sănătatea fizică și psihică se îmbunătățesc.

„Când te trezești dimineața ești tai chi, când te duci la culcare seara, ești tai chi, pentru că treci de la zi la noapte, tot organismul tău trece de la o stare de activitate la o stare de refacere și iată, avem yin yang aici. Deci tai chi este fizionomia noastră, este modul nostru de a fi. Tot universul este tai chi. Toată viața noastră trebuie să fie o viață armonioasă, o viață care să curgă, pe cât se poate, firesc, natural, neperturbat, fără stres, neîntrerupt. Cine poate să realizeze lucrul acesta? Cine altcineva decât noi înșine”, explică maestrul. Viața trebuie să curgă ca apa, așa cum a spus și Bruce Lee. „Bruce Lee a spus în cartea lui „fiți apă, ca și apa”, ca mod de a fi, să curgi, să te adaptezi, dar nu agresiv. Actul violent nu este un răspuns. Sigur, spui că m-a lovit, trebuie să dau și eu înapoi, acela nu este răspunsul. Va hrăni conflictul, arta marțială nu dorește lucrul acesta, arta marțială dorește diluarea conflictului, care până la urmă este un conflict interior. Conflictele exterioare sunt o extensie a conflictelor interioare. Nimeni nu devine agresiv din senin”, își continuă explicațiile pentru o viață armonioasă maestrul Szondi.

„Practica tai chi începe cu a înțelege că ești nimeni”

Să fii prietenul și nu dușmanul tău e o mare provocare. Să nu te mai cerți cu tine. Până și asta înveți în tai chi, ne asigură Florin Szondi: „Practica thai chi, poate suna ciudat, începe cu a înțelege că ești nobody (n.r. nimeni), pentru că atunci când ești nobody, ești everything (n.r. totul). Când ești somebody (n.r. cineva), tu deja ți-ai creat o limită, ți-ai creat un standard de atitudine, iar acest standard cuprinde și acele deprinderi greșite și formează un comportament standard”.

În urmă cu doi ani, românul a devenit discipolul marelui maestru Zhu Tiancai, care face parte din a 19-a generație a liniei Familiei Chen. Și ulterior, și românul a devenit un continuator activ al stilului Chen, făcând parte din a 20-a generație de reprezentanți ai acestui stil.

Iar acest tip de artă marțială înseamnă să te cureți de gândurile distructive așa cum un computer se curăță de viruși. Dacă mai mulți oameni ar începe să facă arte marțiale în timpul liber, lumea ar fi mai lipsită de violență. „Această agresivitate în școli, între elevi… Cei care îi șicanează pe copii nu se duc la arte marțiale, cei care sunt șicanați merg spre artele marțiale. Și nu se duc cu un sentiment de mă duc acolo să învăț, să mă duc înapoi și să mă răzbun, nu, este o căutare a propriei ființe. Este ceva mult mai lăuntric, o pasiune”, spune Florin Szondi.