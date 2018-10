Trei ciobani și patru vânători s-au bătut zdravăn într-o localitate din Maramureș. Cum s-a întâmplat totul, povestit pe graiul moților

Bătaia a avut loc în localitatea Vălenii Lăpușului, și ambele tabere au sunat la 112, pretinzând că cei care au pornit scandalul sunt ceilalți. Localnicii spun, potrivit sursei citate, că bătaia a fost începută de paznicul de vânătoare Florin Tuns.

Vânătorii au poposit la ieșirea din Valenii Lapușului spre Coroieni, unde ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, aceștia s-au îndreptat către locul unde un cioban își păzea oile. Paznicul de vânătoare l-ar fi înjurat și l-a amenințat ca ii împușcă dulăii. Vânătorul ar fi fost nemulțumit că animalele nu aveau jujee- obiect de lemn legat de zgardă care îi împiedică să fugă, lovindu-i peste labe- modalitate de protecție a vânatului.

Fiul ciobanului, Ioan Daniel Velea, i-a sărit în ajutor și a povestit ce s-a întâmplat. Povestea oierului este absolut originală.

'M-am dus, seara, pe la 18.00, cu mancare la taticu. Era la oi. Cand am oprit masina la coliba, sa las mancarea, am auzit niste vorbe urate: ‘Vezi ca ii impusc!. M-am gandit ca ceva nu e in regula si m-am gandit sa ma duc la el. Am stiut ca (vocea, n.r.) se refera la caini, ca vor fi impuscati cainii. M-am dus la taticu si mi-a zis: ‘Uite, mai, iar s-a legat asta de mine si mi-a zis toate vorbele care i-au venit!. Au mai fost cu el trei (face referire la Florin Tuns, paznicul de vanatoare din zona Valenii Lapusului, care a fost insotit de inca trei persoane, n.r.). Ceilalti au povestit cu tata si l-au intrebat ce face si daca a venit lupul. Erau cu berile. Erau obositi bine.

Dupa un timp, (Tuns, n.r.) a zis ca i-a picat un lemn la un caine. Si apoi a inceput domnul paznic cu ce i-a venit la gura si l-a facut in toate felurile pe taticu si taticu i-a zis: ‘Lasa, mai, ca noi suntem pe camp si vedem cam multe. Dar nu-i bai, ca de acum o sa le vad bine si o sa spun unde trebuie. Nu cred ca i-a cam placut domnului Florin ce i-a zis. Eu l-am luat pe un caine de lemn si l-am tras dupa mine pana la el sa ii arat (ca are jujeu, n.r.). Eu, chiar la inceput, am luat bota cu mine, ca nu am stiut ce intentii au ei. Eu nu stiam ca is beti, ca daca stiam, poate nici nu ma duceam, gandindu-ma ca cine stie ce iese, ca eu nu am avut cu nimeni veci nimic.

Pe cand ma duc cu cainele tras dupa mine aproape de el, imi zice: ‘Ma, ce p…a mea vrei? Si mi-a dat un picior in piept (in timp ce era aplecat, n.r.). Cainele s-a speriat, a tras inapoi si eu am ramas cu cureaua in mana. Unul dintre ei rapid mi-a luat bota din mana. A fost o fractiune de secunda. Eu nici nu m-am asteptat la bataie. Eu m-am gandit ca ne putem intelege ca oamenii. Pe cand a inceput cu loviturile, am luat-o la fuga, pentru ca mi-am dat seama ca se ingroasa gluma.

In timp ce fugeam, Tuns era dupa mine si cand m-a ajuns mi-a mai dat un pumn in ceafa. Am fugit la baiatul care era cu mine. El nu s-a bagat chiar deloc. Tuns Florin tot dadea (se refera ca l-a ajuns din urma si il lovea, n.r.), dupa aia am reactionat si eu. Ne-am prins. Ne-am dat. Am picat in vale. Am ajuns si prin apa, amandoi peste olalta. In timp ce eram noi in vale, pe un ton ciudat a zis: ‘Bai, ce vrei? Vrei sa te impusc? Noi ne-am tot dat acolo cat am mai putut, cat am mai luat, cat am mai dat.'

În ajutorul ciobanului au venit alți săteni și a ieșit o bătaie generală. Sub protectia anonimatului, un alt vânător a confirmat varianta ciobanilor, susține sursa citată.

