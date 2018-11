„Am oprit mașina să iau țigări și am lăsat ușa deschisă. Se auzea muzica din mașină. Mi-au spus să o dau mai încet. Nu am fost violent, am discutat cu ei, după care m-am îndreptat către mașină pentru a mă conforma. Au considerat că m-am deplasat prea încet, iar unul dintre polițiști, care era în spatele meu, a spus: Ce mergi, mă, așa? Ia băgați-l în dubă!”, a declarat victima.

„Îi trimiteam mereu la treabă”

„M-au urcat în dubă, m-au încătușat și au început să mă bată. Am mâna ruptă și vânătăi pe corp. Mă cunoșteau de pe vremea când eram administrator la căminul Rafinorilor și îi trimiteam mereu la treabă. Mi-au și zis, mai ții minte ce făceai? Acum ai intrat pe mâna noastră.

În timp ce mă aflam în dubă, cineva a zis că trebuie să fiu dus la spital. Apoi, probabil, s-au gândit că vor fi întrebați acolo cine m-a agresat. Și, la un moment dat, m-au descătușat și m-au dat jos în zona străzii Praga, la parcul acela mic. Am vrut să sun la Poliția Națională și mi-au luat telefonul și mi l-au spart. Apoi m-au lovit cu piciorul în cap și am rămas inconștient”, susține bărbatul.

Bărbatul susține că nu mai găsește unul dintre telefoanele pe care le avea asupra lui. De asemenea, acesta ne-a declarat că nu mai poate susține un examen auto pentru categoriile C și E, pe care îl avea programat pentru data de 7 noiembrie.

Adrian Vaida, Șeful Poliției Locale Ploiești, a declarat că se fac cercetări în acest caz și va fi demarată o anchetă internă bazată pe rapoarte.

Cei de la Poliția locală din Ploiești au mai fost în centrul unui scandal, nu cu mult timp în urmă.

