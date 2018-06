VIDEO | Cum ajungi cu trenul de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord din Bucureşti

La sfârştul anilor 2000, CFR a introdus o linie de tren care făcea legătura directă între Gara de Nord din Bucureşti şi oraşul Otopeni. Trenurile circulau destul de des, dar îi lăsau pe oameni în mijlocul câmpului, fiindcă halta Otopeni este construită la ieşirea din oraş, la o distanţă de câţiva kilometri de aeroport. Aşa că puţini au fost cei care au apelat la acest mijloc de transport pentru a ajunge sau a pleca de la “Henri Coandă”.

Aşa că, în 2016, CFR Călători a decis să introducă şi un microbuz care să facă legătura între terminalul Sosiri al aeroportului “Henri Coandă” şi halta din Otopeni. Problema este, însă, că intrevalul de circulaţie al trenului este atât de rar încât foarte puţini călători care vin cu avionul în România apelează la transportul cu trenul spre Bucureşti.

Reporterii Libertatea au jucat, pentru o zi, rolul unui turist străin care tocmai a sosit pe aeroportul “Henri Coandă” şi vrea să ajungă în Capitală. Primul lucru pe care îl observi sunt terminalele de unde poate fi comandat un taxi. La orele de vârf, când aterizează mai multe avioane la mică distanţă unul de celălalt, oamenii aşteaptă zeci de minute să găsească un taxi.

Dar, la ora 10:45, când am ajuns noi la aeroport, nu era prea aglomerat, dar am decis să căutăm o alternativă, aşa că ne-am îndreptat spre ghişeul pe care scria “train tickets”, adică “bilete de tren”. Pe geam sunt afişate două hârtii A4 cu orarele de circulaţie a trenului şi a microbuzului, dar fiindcă sunt trecute şi orele plecare din Gara de Nord şi cele din Otopeni şi cele de la aeroport şi orele de sosire, e foarte greu să înţelegi, Aşa că o întrebăm în limba engleză pe casieră dacă putem lua bilete spre Gara de Nord. Chiar dacă aceasta nu era familiarizată cu limba engleză, a înţeles întrebarea şi a căutat în calculator prima legătură feroviară spre Capitală. A scris pe o foaie ora de plecare a trenului din Otopeni şi ora de sosire a acestuia în Bucureşti: 13:09 – 13:55. Ceea ce ar fi însemnat peste trei ore de aşteptare şi călătorie.

Am decis, totuşi, să cumpărăm biletul, care ne-a costat 7,5 lei şi a inclus atât călătoria cu trenul, cât şi transportul de la aeroport la gara Otopeni. Casiera, foarte amabilă, a ieşit apoi din ghişeu pentru a ne conduce până la staţa de plecare a microbuzului şi ne-a precizat că la ora 12:30 trebuie să fim în acel loc. Aşadar, mai bine de o oră şi 40 de minute am aşteptat în aeroport sosirea microbuzului care să ne ducă la Halta din Otopeni.

În momentul în care acesta a sosit, am constatat că nimeni altcineva nu mai apelase la această variantă de transport spre Bucureşti. Şi nici la Halta Otopeni, unde am fost întâmpinaţi cu un coş plin de gunoaie şi diverse resturi aruncate pe sub scaune, nu mai era altcineva. De la 12:45 am aşteptat alte aproximativ 25 de minute sosirea trenului. Iar când a ajuns în dreptul peronului, am constatat că este unul modern, dar din păcate fusese vandalizat şi mai multe zone erau acoperite cu graffiti, iar unele dintre geamuri erau crăpate, cel mai probabil de pietrele aruncate în acestea.

Traseul, care a presupus opriri şi în gările Mogoşoaia şi Chitila, a fost parcurs în mai puţin de 50 de minute, în condiţii bune, cu aer condiţionat şi foarte puţin zgomot provenit de la roţile trenului. La ora 13:55 am ajuns în Gara de Nord, după aproape două ore de aşteptare a microbuzului şi trenului şi doar o oră şi 10 minute de călătorie efectivă.

Am decis să ne întoarcem la aeroport, dar de această dată cu autobuzul expres. La ora 14:10 am ajuns în staţia RATB de la Gara de Nord, am alimentat cardul cu suma de 3,5 lei, cât costă o călătorie cu 780, sau 783, şi am aşteptat să soseacă. La 14:25 am urcat, am validat cardul şi am constatat că autobuzul este dotat atât cu aer condiţionat, cât şi cu internet gratuit pentru călători. Drumul a durat aproximativ 50 de minute, iar la ora 15:20 am coborât la Terminalul Plecări al aeroportului “Henri Coandă” din Otopeni.

Dacă ar fi să comparăm timpul şi costurile, constatăm că am avut nevoie de aproximativ o oră şi 10 minute pentru a ajunge cu autobuzul expres de la Gara de Nord din Bucureşti la aeoportul “Henri Coandă” şi am plătit 3,5 lei pentru această călătorie. În schimb, cu trenul am avut nevoie de peste 3 ore, inclusiv timpul de aşteptare, pentru a ajunge de la aeroport la Gara de Nord şi a costat 7,5 lei biletul. Cu taxiul, nu am fi făcut mai mult de 40-50 de minute, dar costul ar fi fost de 35-40 de lei aproximativ.

