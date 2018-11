Zilele trecute, actrița și vedeta de televiziune Paula Chirilă a defilat pe podium, la Palatul Parlamentului, pentru Flora Năstase, la deschiderea oficială a Târgului Miresei. Cu această ocazie, ea și-a adus aminte cu drag de propria nuntă, chiar dacă între timp a divorțat de medicul Marius Aciu, după un mariaj de 11 ani.

Vedeta a povestit pentru Libertatea că s-a distrat de minune:

Îmi place să văd fericirea aceea autentică a oamenilor de la nunți. De obicei, cei care-și organizează nunțile, mirii, miresele, nașii, socrii au un stres în privire. Uită să se bucure de momentele alea, care sunt unice. O dată e mireasă prima oară, după aia, dacă ai noroc sau ghinion, urmează și a doua oară, și a treia oară, până-ți găsești persoana potrivită. Îmi plac nunțile atunci când văd că oamenii se bucură. Eu la propria nuntă chiar m-am bucurat. Le-am zis de la început: treaba voastră ce faceți când intrați pe ușă, eu vreau să mă distrez. Mi-amintesc cu drag, mi-am jurat să mă distrez și așa am făcut. Asistasem la alte nunți, unde mireasa era extrem de chinuită, luată la dans, pe niște tocuri uriașe. Eu am vrut să mă simt bine. Am chemat atunci – și îi sfătuiesc pe toți să cheme – oameni dragi. Nunta să nu fie o chetă, un lucru de bifat, ci un moment de care să-ți amintești până la sfârșitul vieții'.