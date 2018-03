VIDEO EXCLUSIV/Povestea incredibilă a Elenei Pagu, campioană mondială la marș, la 91 de ani! ”După antrenament sunt în stare să răstorn și casa!”

Povestea incredibilă a Elenei Pagu începe cu momentul în care a decis să alerge, la pensionare, pentru a scăpa de o depresie. A ajuns multiplă campioană mondială, chiar dacă este cea mai în vârstă participantă la astfel de competiții.

Elena Pagu a reușit să uimească lumea la 91 de ani! Este multiplă campioană mondială și europeană la marș și nu are gânduri de retragere din activitatea sportivă.

Povestea incredibilă a Elenei Pagu începe imediat după momentul pensionării. Toată viața fusese o femeie activă și, brusc, s-a trezit că pur și simplu stă degeaba. S-a simțit inutilă și, pentru a scăpa de un sindrom depresiv, a început să alerge. Apoi să facă mișcare și să meargă din ce în ce mai mult!

”E vorba de un mod de viață. Acest lucru îmi creează o preocupare, îmi aduce entuziasmul, speranța, mișcarea. Nu mi se pare extraordinar, e un lucu foarte simplu. Iei o pereche de pantofi comozi, îi pui în picioare, ieși pe ușă și pleci. Se creează o deprindere, trebuie puțină decizie și persistență. Am făcut un liceu de nouă ani, la o distanță de 7 km. Era război și, fiind cam afurisită, nu am vrut să stau la gazdă. Mă duceam la școală, 14 km pe zi, pe jos. Când am terminat școala am vrut să facă artă dramatică, dar nu s-a putut, mi-au zis că sunt diabolică. Mi-au trimis dosarul acasă și m-am încadrat. Era pe vremea aceea comunismul nou. Șefii aveau o notă de absolutism, nu discutai cu ei. Am întâmpinat niște neplăceri în relațiile cu șefii și am ajuns la o sală de ocrotire la Satu Mare. Și am început iar să merg. Ocrotirea presupune foarte multă mișcare. Când am terminat 35 de ani de profesie, cu brio, la Bacău eram proreclită Stegarul.