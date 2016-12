Brigitte Sfăt, în stare de șoc după ce i-au dispărut 400 de lei din portofel. Dezvăluirea a fost făcută de soția lui Ilie Năstase, după ce au apărut informații cum că hair-stilistul vedetelor, Adi Constantin, ar fi furat și din gențile altor vedete.

„Sunt siderată de faptul că acest individ a încercat în nenumarate rânduri, să- mi folosească imaginea, in emisiuni, desi eu sunt o clienta care plătesc, las și un bacșis mare, peste tot. Mai ales că pe 3 decembrie 2015, mi -am dat seama ca mi se sustrasesera 400 lei din portofel. (Deoarece aveam fix 4500 lei) L -am sunat si l- am intrebat de ce nu are camere în salon, mai ales că si prietenei mele , in aceeasi vara, cand el lucra într- un apartament, deoarece nu deschisese înca salonul de pe George Cosbuc dar plecase de la Vatra Luminoasa, i -au dispărul 180 €….Acum imi dau seama ca el era autorul, și mă gândesc cu groază că l- am luat cu mine la un eveniment, ca zicea ca e invitat și nu avea masina….mi se părea inofensiv…. sincer!”, a scris Brigitte pe contul de socializare.

Adi Constantin, unul dintre cei mai renumiţi hair-stilisti din România a făcut mărturisiri surprinzătoare în urmă cu ceva timp. Acesta a recunoscut public că este gay şi a povestit cum a început totul de pe vremea când încă era copil.