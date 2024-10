Cântăreața spune că deseori ea e cea care simte ”nevoia” de a se certa cu soțul ei, iar atunci găsește diverse motiv pentru a porni o discuție.

„Anda Adam: Eu când vreau să mă cert, că am și eu chef să mă mai cert ca să nu devină plictisitor, el nu mai dă curs la asta. El zice ”Da, iubita mea, sigur iubita mea” și gata, s-a terminat.

Yosif Adam: Singurul răspuns e: ”Da, mami, da, mami”, și nu există certuri, ăsta e cel mai simplu”, au spus cei doi pentru Spynews.ro.

De asemenea, cei doi spun că la începutul relației, atunci când exista o ceartă, Anda era cea care făcea pasul spre împăcare.

„Înainte, în primul an de relație, primele șase luni, venea ea (n.r. să ne împăcăm), dar acum nu mai vine deloc. Și atunci trebuie eu să revin și să zic ”Da, mami, e cum zici tu”, spune Joseph Adam.

„Noi mai inversăm, că altfel ne plictisim, dacă la început veneam eu, acum am schimbat, că am zis să devine plictisitor. Am zis că uite, am venit eu atâta timp, acum vin-o și tu”, a adăugat și Anda Adam.

Ce i-a spus preotul lui Joseph Mohaci în biserică, după cununia religioasă cu Anda Adam

Anda Adam și Joseph Mohaci s-au căsătorit religios pe 29 iunie, iar la petrecerea au venit peste 300 de invitați. Rochia artistei a cântărit 20 de kilogramele, iar surprizele s-au ținut lanț pe tot parcursul evenimentului. Acum, interpreta a dezvăluit ce i-a spus preotul în biserică soțului ei.

„Părintele Gabriel care ne-a oficiat slujba, vrem să-i mulțumim foarte mult, a fost o slujbă extraordinară. Și el ne-a urat același lucru, i-a spus soțului ”Să o duci într-o vacanță și vă aștept la botez”. Cea mai frumoasă urare.”, a spus solista.

