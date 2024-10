După divorțul de George Burcea și relația cu Tiberiu Argint, Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele lui Victor Cornea, jucător de tenis de succes, cu prezențe la cele mai mari turnee de tenis din lume. Deși el e cu 10 ani mai mic decât ea, diferența de vârstă dintre ei nu e un impediment pentru a-și trăi povestea de iubire.

„Noi suntem amândoi treziți spiritual și noi ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri. Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Deci abia acum cu Victor există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie.

Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați. Abia acum, Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, spunea Andreea Bălan pe Youtube. Acum, în podcastul „Celebru și părinte”, Andreea Bălan a vorbit și despre momentul în care a aflat că și Victor este tată.

Sportivul are un fiu, Luca, în vârstă de 11 ani, dintr-o fostă relație. Și ea are două fetițe, pe Ella și Clara, din relația cu George Burcea. „Victor la prima întâlnire mi-a spus: «Eu am un băiețel». A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând.

Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a mai povestit cântăreața, pe YouTube.

Într-un alt interviu recent, artista a spus cum arată întâlnirile dintre ea și fosta parteneră de viață a iubitului ei. „(n.red. – Victor) are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Nu este băiețelul meu. Este educat foarte frumos de mama lui, Irina, și suntem o familie mare. Când ne întâlnim toți e foarte frumos”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea „La Măruță”.

Ce spune Andreea Bălan despre căsătoria cu Victor Cornea

Andreea Bălan a mai fost căsătorită, iar acest act nu a îmbunătățit relația de iubire, motiv pentru care nu își dorește cu ardoare să fie cerută în căsătorie. Cu toate astea, lucrurile se pot schimba pe viitor și ar putea fi din nou pregătită pentru pasul cel mare.

„Suntem alături unul de celălalt. Momentan mai așteptăm, vedem. Nu e ceva ce doresc cu ardoare, pentru că contează foarte mult conexiunea sufletelor. Noi ne iubim foarte mult și o hârtie nu face diferența. Drept dovadă au fost cazuri, și la mine, unde hârtia mai mult a stricat și a pus presiune și nu a fost ok. Mai bine așa, totul încet”, a declarat Andreea Bălan, la Știrile Antena Stars.

