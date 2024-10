Copiii lui Cătălin Botezatu au devenit un subiect de mare interes pentru public, iar recent, designerul în vârstă de 57 de ani a fost invitat la „Un show păcătos, unde discuțiile despre viața sa personală au stârnit și mai mult curiozitatea. Dan Capatos a abordat subiectul legat de numărul copiilor pe care îi are celebrul creator de modă, însă Botezatu nu a oferit detalii clare.

Pe un ton glumeț, atunci când Mara Bănică, coprezentatoarea emisiunii, l-a întrebat câți copii are cu adevărat, Cătălin Botezatu a răspuns amuzat: „Câți vrea el”, evitând astfel să dea un răspuns concret. Într-un moment de ironie, celebrul creator de modă a întrebat-o pe Mara Bănică dacă vrea să fie și ea una dintre mamele copiilor săi, stârnind râsete în platou.

Dan Capatos: Am zis că trebuie să te întreb. Îmi vin notificări pe telefon, știri. Titlul era „Câți copii are cu adevărat Cătălin Botezatu”. Ce e prostia aia? Am citit doar titlul.

Cătălin Botezatu: Dar ce, a mai apărut?

Dan Capatos: Da, da. Ieri, alaltăieri.

Cătălin Botezatu: Nu am citit.

Dan Capatos: Am crezut că ai declarat tu ceva.

Cătălin Botezatu: Nu.

Dan Capatos: A, e ceva în genul ăla «Ce boală are Dan Capatos».

Cătălin Botezatu: Sunt anumite televiziuni de la care am pretenții. Spun că sunt pe patul de spital, dar eu sunt bine.

Dan Capatos: A, în genul ăla. Credeam că ai mai dat tu vreo declarație.

Cătălin Botezatu: Nu, nu, nu. Astea sunt ceva rău.

Mara Bănică: Dar câți copii are cu adevărat?

Cătălin Botezatu: Câți vrea el.

Dan Capatos: M-am întrebat dacă ai mai declarat tu ceva.

Cătălin Botezatu: Nu.

Mara Bănică: Are doi copii. A spus. Dar vrei să mai faci?

Cătălin Botezatu: Vrei să fii tu mama copilului?

Mara Bănică: Când mai dăm ochii cu domnul meu în aeroport, ce zici tu la întrebarea asta?

Cătălin Botezatu: Sunt prieten dinainte cu tine.

Mara Bănică: Nici tu nu cred că mai vrei.

Cătălin Botezatu: Doamne, nu mai vreau nimic, nici nevastă, nici copil. Aș vrea să am o fetiță mică, drăgălașă, să rămână mică, să merg cu ea în vacanțe, să o alint. Aș vrea. (…) Un copil este binevenit oricând. Este o binecuvântare.

Pe plan profesional, Botezatu se poate lăuda cu o carieră impresionantă în modă și numeroase proiecte de succes. Deși viața sentimentală a fost mereu subiect de interes, fiind legat de multe femei frumoase și celebre din România, designerul rămâne discret când vine vorba de numărul copiilor săi, lăsând mereu loc de interpretare.

