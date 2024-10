Strategia propusă, potrivit lui Zelenski, este concepută pentru a întări Ucraina și pozițiile sale, astfel încât după război țara „să fie în forță”. Președintele Ucrainei consideră că acest plan poate fi implementat împreună cu partenerii țării, iar acest lucru „cu siguranță nu depinde de Rusia”.

Potrivit lui Zelenski, dacă se începe implementarea punctelor strategiei acum, războiul poate fi încheiat cel târziu în 2025.

Primul punct al „planului de victorie” se referă la geopolitică, al doilea și al treilea abordează sfera militară, al patrulea se concentrează pe economie și al cincilea pe securitate. Potrivit lui Zelenski, primele patru puncte trebuie îndeplinite în timpul războiului „pentru a-l finaliza”, iar al cincilea punct se referă la perioada de după.

1. Invitația Ucrainei la NATO. „Rușii trebuie să simtă că țarul lor a pierdut din punct de vedere geopolitic”

„De zeci de ani, Rusia a exploatat incertitudinea geopolitică din Europa, și anume faptul că Ucraina nu este membră NATO. Asta a tentat Rusia să încalce securitatea noastră. Acum, faptul de a invita Ucraina la NATO poate deveni cu adevărat fundamental pentru lume. Înțelegem că apartenența la NATO este o chestiune de viitor, nu de prezent. Dar Putin trebuie să vadă că acele calculele geopolitice pe care le face încep să o ia la vale. Rușii trebuie să simtă că țarul lor a pierdut din punct de vedere geopolitic”, a spus Zelenski.

Pe scurt, invitația la NATO este punctul de plecare al planului de victorie. Acum este nevoie doar de determinare din partea Ucrainei.

2. Mutarea războiului în Rusia. „Să îndrepte ura către Kremlin”

Potrivit lui Zelenski, este nevoie de întărirea apărării ucrainene pe propriul teritoriu și mutarea războiului pe terenul Rusiei.

„Este realist să ne apărăm pozițiile pe câmpul de luptă din Ucraina și, în același timp, să întoarcem războiul pe teritoriul Rusiei, astfel încât rușii să simtă cu adevărat ce este războiul și, în ciuda propagandei ruse, să înceapă să îndrepte ura către Kremlin”, a spus președintele ucrainean.

El a menționat că există o „listă clară de arme” de care armata ucraineană are nevoie. Zelenski a spus că „mulțumită operațiunii Kursk, am văzut că Putin nu are suficientă forță pentru a rezista atunci când Ucraina ripostează în forță”.

Zelenski a spus că „cheia implementării celui de-al doilea punct al planului de victorie” vor fi următorii pași:

„continuarea cu succes” a operațiunilor forțelor armate ucrainene în anumite regiuni ale Federației Ruse, menite să împiedice crearea de zone tampon pe teritoriul Ucrainei;

„întărirea ireversibilă a pozițiilor” forțelor armate ucrainene și „distrugerea potențialului ofensiv al Rusiei pe teritoriul ocupat al Ucrainei”;

„ajutor din partea partenerilor în recrutarea brigăzilor de rezervă pentru Forțele Armate ale Ucrainei”;

consolidarea apărării aeriene pentru a proteja zonele ucrainene populate de atacurile rusești, precum și

„operațiuni defensive comune” cu vecinii Ucrainei în Europa pentru a distruge rachete și drone „la îndemâna scuturilor aeriene ale partenerilor”;

extinderea operațiunilor cu rachete și drone ucrainene, investiții în creșterea producției acestora în Ucraina;

„înlăturarea de către parteneri a restricțiilor privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune pe întreg teritoriul Ucrainei ocupat de Rusia și pe teritoriul Rusiei – la instalațiile de infrastructură militară – și furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune, drone și alte arme adecvate pentru Ucraina”;

„furnizarea Ucrainei cu date din satelit în timp real și date obținute prin alte mijloace de informații”.

Zelenski a remarcat că fiecare dintre subparagrafele acestei părți a „planului de victorie” conține date despre ceea ce Ucraina consideră obiectivele sale. Secțiunea de apărare a planului conține o aplicație secretă, accesul la aceasta fiind disponibil pentru partenerii „care au potențialul de asistență militară adecvat”, a spus Zelenski.

3. Descurajare strategică non-nucleară. Liderii lumii au primit, deja, o solicitare secretă

Ucraina își propune să plaseze pe teritoriul ei un pachet complet de descurajare strategică non-nucleară, care va fi suficient pentru a proteja Ucraina de orice amenințare militară din partea Rusiei și care va reduce variabilitatea acțiunilor inamicului la astfel de perspective: alăturarea la un proces diplomatic onest care să ducă la sfârșitul războiului sau continuarea conflictului, dar cu aplicarea de către Ucraina a pachetului de descurajare furnizat în conformitate cu obiectivele militare definite.

Clauza conține o solicitare secretă pe care liderii SUA, Marea Britanie, Franța, Italia și Germania au primit-o deja.

4. Potenţial economic strategic. Acord cu SUA și UE „privind protecția comună a resurselor rare disponibile în Ucraina

„Ucraina este concentrată în resurse naturale și în special în metale rare în valoare de trilioane de dolari SUA. Acestea sunt, în special, uraniu, titan, litiu, grafit și alte resurse valoroase din punct de vedere strategic care vor întări fie Rusia și aliații săi, fie Ucraina și lumea democratică în competiția globală. Depozitele de resurse rare din Ucraina, împreună cu potențialul important al Ucrainei la nivel global în producția de energie și alimente, se numără printre obiectivele-cheie agresive ale Rusiei în război”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina propune ca Statele Unite și anumiți parteneri, în special Uniunea Europeană, să încheie „un acord special privind protecția comună a resurselor rare disponibile în Ucraina, investiții comune și utilizarea potențialului economic corespunzător”.

Clauza de strategie conține o anexă secretă care este împărtășită „doar anumitor parteneri”.

5. Perioada de după război. „Soldații ucraineni să asigure securitatea în Europa”

„După acest război, Ucraina va avea unul dintre cele mai experimentate și mai mari contingente militare. Acești oameni sunt soldații noștri care vor avea experiență reală în războiul modern, experiență de succes în utilizarea armelor occidentale și experiență diversă de interacțiune cu armata NATO. Această experiență ucraineană ar trebui folosită pentru a consolida apărarea alianței și pentru a asigura securitatea în Europa”, a spus Zelenski. El a propus ca după război, unitățile ucrainene să înlocuiască contingentele militare ale SUA staționate în Europa.

Potrivit lui Zelenski, „planul de victorie” propus este „o garanție că inamicii de la Kremlin vor pierde ocazia de a continua războiul”, „o garanție a vieții pentru Ucraina” și „în același timp, o garanție a calm pentru Europa.”

Zelenski a adăugat că pe 17 octombrie va prezenta un „plan de victorie” la o reuniune a Consiliului European.

Reacția Kremlinului, după conferința lui Zelenski: „Plan de pace efemer”

Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin, a numit strategia Ucrainei un „plan de pace efemer”. „Cel mai probabil, acesta este același plan american de a lupta cu noi până la ultimul ucrainean, pe care Zelenski l-a camuflat și l-a numit ‘plan de pace’. Nu există alt plan acolo. Dar poate exista un alt plan care poate fi cu adevărat pașnic: aceasta este conștientizarea regimului de la Kiev cu privire la inutilitatea politicii pe care o urmează”, a spus reprezentantul Kremlinului.

El a adăugat că autoritățile de la Kiev trebuie „să se trezească și să-și dea seama de motivele care au dus la conflictul din Ucraina”.

