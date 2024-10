Prezentă la gala iSucces, unde a fost premiată, Otilia a spus că soțul ei, Bekir Alin, a reușit să obțină viza pentru România și o să vină în câteva zile în țară pentru a fi alături de ea.

„Soțul este în Turcia, dar vine vineri! În sfârșit, vine în țară. Stăm câteva zile în România, apoi plecăm în Egipt pentru că am câteva concerte acolo. Ulterior, o să stăm puțin în Turcia, dar o să ne întoarcem la sfârșitul lui noiembrie înapoi.

A rezolvat cu viza! Am fost cu el de această dată, iar cei de la viză m-au recunoscut și i-au dat viza pe 6 luni! Nici nu am mai stat la coadă, nimic! Erau foarte încântați că am ajuns la ei și s-a rezolvat imediat. Cei de la viză sunt români de-ai noștri și m-au recunoscut, da!”, a declarat Otilia Bilionera pentru Playtech.ro

Piesa „Bilionera” a făcut-o cunoscută în toată lumea, Otilia devenind vedetă internațională și susținând concerte în numeroase țări. Vedeta spune că relația la distanță dintre ea și Bekir nu este atât de grea.

„Nu neapărat. (n.r. – nu le este greu la distanță) Mie îmi place libertatea și sunt o singuratică de fel. De multe ori simt nevoia să fiu singură, îmi place să fiu singură! Nu o să fie nicio problemă, el va putea să își obțină viza foarte ușor și eu oricum mă duc în Turcia. Pe timpul verii stau numai acolo pentru că am foarte multe concerte.

Totuși, cred că în viitorul apropiat o să mă mut în Turcia, o să fac și pasul acesta când o să termin aici treaba. Când mai îmbătrânesc puțin, mă retrag acolo, unde se află și familia prin alianță. Nu. (n.r. – el nu o să se mute în România) Sincer, îmi iubesc țara, dar îmi place mult mai mult în Turcia! Da, mă leagă familia mea, dar oricum ei nu stau în București, ci în Suceava, unde pot să îi vizitez. Acesta este planul meu de viitor, să mă mut în Turcia.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Otilia a mărturisit că este dispusă să se mute definitiv în Turcia, pentru a locui împreună cu soțul ei.

„Chiar dacă nu aș avea concerte acolo, m-aș muta! Nu poți să cânți toată viața, nu mă văd pe scenă la 50 de ani. Dacă o să fac și un copil, mai ales, mă voi retrage. Atunci trebuie să mă alătur soțului, nu? Până la urmă, cine o să îți țină de urât la bătrânețe? Soțul și familia!”, a încheiat artista.

