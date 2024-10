Când Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit civil și religios, Monica Davidescu și Aurelian Temișan le-au fost nași. Pe atunci obișnuiau să se viziteze, ba chiar să își facă multe cadouri în zilele de sărbătoare, de Crăciun sau în zilele aniversare.

După divorț, Aurelian Temișan și Monica Davidescu au rupt legătura cu George Burcea, însă sunt în continuare apropiați de Andreea Bălan, care continuă să le spună „nașul” și „nașa”. Întrebată într-un interviu pentru Cancan dacă mai vorbește cu George Burcea, Monica Davidescu a zis: „Nu, pentru că George a intrat în viața noastră, ca să zic așa, în momentul în care le-am devenit nași și momentul a fost foarte scurt din septembrie până în februarie”.

Și a continuat: „Așa rapid a fost, crede-mă, că nici noi n-am știut ce ne-a lovit”.

Monica Davidescu: „Nu poți să stai împotriva sufletului tău cu cineva doar pentru că-ți zice naș”

Monica Davidescu nu s-a ferit și a vorbit și despre problemele pe care le-au avut Andreea Bălan și George Burcea, care la scurt timp după căsătorie au ajuns la divorț. „Cred că undeva imediat după Crăciun au venit la noi și am stat într-o după-amiază. Nu știu dacă Crăciunul sau una din zilele dinainte de Crăciun sau după Crăciun când ne-am întâlnit. Părea totul ok, după care în ianuarie deja m-a mai sunat Andreea că nu e OK. Hai, să încercăm! Întotdeauna trebuie să încerci să repari zic eu”.

În calitate de nașă, Monica Davidescu a avut și câteva sfaturi pentru Andreea Bălan. „Pe de altă parte i-am spus că e important să-și urmeze sufletul. Nu poți să stai împotriva sufletului tău cu cineva doar pentru că-ți zice naș sau pentru că zic părinții sau prietenii, sau apropiații. Așa a fost să fie. Poate, știi cum e, un rău mai mic evită unul mai mare”, a mai spus actrița pentru Cancan.

Acum, Monica Davidescu se bucură să o vadă fericită pe Andreea Bălan alături de Victor Cornea, sportivul cu care are o relație de mai bine de un an.

„L-am cunoscut, bineînțeles că l-am cunoscut la ea acasă la petrecerile fetițelor și m-am bucurat foarte mult să văd doi oameni tineri care sunt fericiți, cărora le sclipesc ochii atunci când se uită unul în ochii celuilalt. M-am bucurat să-l văd că se joacă cu fetițele și cu băiatul lui. M-am bucurat să-l văd pe băiatul lui cum socializează cu prietenii fetițelor. Deci cumva e bine. Dacă ei fac o familie, e minunat”, a spus ea.

Întrebată dacă ea și Aurelian Temișan vor fi nași la posibila nuntă a Andreei Bălan cu Victor, ea a adăugat: „Nu știu să spun. Mai întâi trebuie să mergem la preot, să vedem dacă se mai poate, dacă se păstrează, habar n-am. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta”.

