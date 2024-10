Actrița o interpretează pe Anda în noua producție, semnată de Ruxandra Ion, „Iubire cu parfum de lavandă”.

Michaela a vrut să nu rateze niciun moment din creșterea micuțului ei, așa că a renunțat la toate proiectele din TV. Viața i s-a schimbat foarte mult, iar perioada de când a devenit mămică a transformat-o.

„Noul rol de mamă m-a transformat în cel mai frumos mod cu putință. Nimic nu te pregătește pentru asta. Nicio carte, niciun om n-o să te pregătească pentru ce schimbări se vor produce cu tine, în tine. E minunat, am îmbrățișat asta din plin. Cam asta am făcut în anii ăștia, m-am bucurat.

Tot timpul pe care i l-am alocat fiului meu a fost asumat pentru că mi-am dorit să fac asta. Știam că orice ar fi, ce e al meu mă va aștepta. Nu-mi fac griji, nu-mi fac probleme, lucrurile se vor așeza atâta timp cât capul meu e bine. Când eu sunt sănătoasă, pot să mă reinventez, pot să fac orice. Acum e timpul fiului meu, așa am considerat eu.

Au fost puse foarte multe proiecte pe standby și a trebuit să renunț la multe dintre ele. Aveam în plan să revin, nu știam exact când”, a declarat Michaela Prosan pentru Fanatik.

În noul serial de la Antena 1, ce va avea premiera pe 31 octombrie, Michaela Prosan apare cu o siluetă de invidiat. Deși pe timpul sarcinii a acumulat câteva kilograme, vedeta a reușit să scape de ele, iar acum arată perfect.

„Am uitat de kilograme, știu doar că am slăbit destul de repede, pentru că în primele luni, după ce am născut, în fiecare zi făceam câte 8 km cu fiul meu. Mă plimbam pe jos.

Și m-am recuperat destul de bine. Mie îmi plăcea să mă plimb pe jos, adică el adormea foarte bine în cărucior și eu mergeam, mergeam, mergeam. Pentru mine era foarte plăcut și habar n-am când am slăbit, cât m-am îngrășat, pentru că am avut o viață activă și sunt o persoană destul de activă. Asta cred că m-a ajutat. Nu mi-am dat seama. Și când eram însărcinată am mers foarte mult pe jos”, mai spune vedeta.

