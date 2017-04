Dana Rogoz a mâncat scorpioni în Bangkok. “Să nu credeți când vă spun că…”

Dana Rogoz a mâncat scorpioni în Bangkok și le-a împărtășit prietenilor virtuali, experiența pe care a trăit-o. Actrița a ținut să precizeze că aceștia nu au nicidecum gust de pui, așa cum se spune.

Dana Rogoz a mâncat scorpioni în Bangkok. „M-am delectat cu un scorpion. Să nu-i credeți când vă spun că are gust de pui. Are gust de gândac prăjit. Știu asta, pentru că am mâncat un gândac când am fost acum câțiva ani în Cambodgia. Nu, copilul nu a gustat. Și nici soțul”, a relatat actrița, pe blogul personal.

„Copilul în schimb a poftit la absolut toate fructele pe care le vedea din plin pe străzile orașului: de la mango, la mangosteen, de la pepene roșu la lychee. A încercat inclusiv durian, deși îl prevenisem că e mai ciudat. A recunoscut că e ciudat, după ce i-a simțit textura aceea, cu totul atipică. Pentru cei care nu l-au încercat niciodată, vă spun că e un fruct care miroase îngrozitor. A gunoi. Sau… a găinaț de pasăre. Greu de zis. Cert e că miroase atât de rău, încât nu ai voie să intri cu el în hotel, ca să nu îl împuți și să îi deranjezi pe ceilalți turiști”, a mai scris Dana Rogoz. Recent, Dana Rogoz a povestit despre peripețiile prin care a trecut în timpul vacanței.