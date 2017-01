Lovitură magică la Cupa Hopman. Americanul Jack Sock l-a umilit, în această dimineață, pe rebelul Nick Kyrgios.

Sock l-a învins pe australian cu scorul de 6-2, 6-2, iar SUA a condus cu 1-0 după primul joc.

În timpul jocului, Sock a reușit o lovitură miraculoasă, printre picioare, lui Kyrgios nerămânându-i altceva să facă decât să zâmbească.

This winner from @JackSock was so outrageous, all Nick Kyrgios could do was smile… pic.twitter.com/rmHX81S3hO

— Hopman Cup (@hopmancup) January 5, 2017