În cadrul acestuia, Viviana și George au vorbit atât despre carierele, cât și despre relația lor, care a avut și momente de cumpănă.

„Nu este deloc ușor (să ai o relație publică – n.red.). Este greu să rezolvi problemele din cuplu în privat, darămite în fața unui public numeros. Dar asta ne-a făcut mai puternici. Facem tot posibilul să nu lăsăm factorii externi să influențeze deciziile pe care le luăm în relația noastră”, a spus perechea, pentru sursa citată.

Viviana și George au spus că cele mai importante aspecte din relația lor sunt respectul, dragostea, încrederea și sprijinul.

„Am colaborat la diverse proiecte, iar de fiecare dată rezultatul a fost minunat. Prin urmare, în viitor, ne-am dori să jucăm împreună în filme și chiar să participăm din nou la un reality show”, a mai spus fosta prezentatoare de meteo.

Viviana Sposub a debutat pe micul ecran la Antena 1, în calitate de reporter și prezentatoare meteo. De acolo a plecat la matinalul „Vorbește Lumea”. Au urmat reality show-urile „Ferma” și „Bravo, ai stil!”, iar mai apoi matinalul „Dimineața cu noi”, care a fost scos din grilă abrupt, din cauza audiențelor mici. După acel proiect, Viviana a decis să ia o pauză de la televiziune, potrivit Unica.

„Am făcut tranziția mai mult către online. De ce? Pentru că îmi permite să mă exprim liber, să am control asupra conținutului meu și să fiu mult mai aproape de oameni. Prin urmare, am pus proiectele din televiziune în așteptare și am început să mă concentrez pe munca mea online. Sunt incredibil de fericită că am ocazia să colaborez cu brandurile mele preferate și să particip la proiecte creative.

Mă gândesc să mă întorc la TV la un moment dat, dar deocamdată îmi place direcția în care merge cariera mea!”, a spus Viviana, pentru British Thoughts Magazine.

