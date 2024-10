Today in Beirut. An air attack destroyed a 10 story residential building into rubbles.

Who can defend this? How can one justify this? @europeanleft #Lebanon #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/gNT4KyhPOJ — Walter Baier (@WalterBaierEL) October 22, 2024

Lovitura a avut loc la 40 de minute după ce un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) a emis un avertisment că două clădiri care ar conține „instalații Hezbollah” au fost vizate în suburbia sudică Ghobeiri.

WWIII:



Today, a 10-storey building in Beirut was reduced to rubble by an Israeli air strike. pic.twitter.com/MIHl0yOKJK — T (@T59544082) October 22, 2024

Un alt atac cu rachete a ucis 13 oameni, dintre care și un copil

Treisprezece persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac israelian în apropierea unui spital din sudul Beirutului, a anunțat Ministerul Sănătății Publice din Liban, potrivit Al Jazeera.

Atacul de peste noapte din apropierea Spitalului Universitar Rafik Hariri, cea mai mare unitate de sănătate publică din Liban, situată la câțiva kilometri de centrul orașului, a rănit, de asemenea, 57 de persoane, a declarat marți ministerul. Salvatorii căutau supraviețuitori sub dărâmături.

Israelul a emis avertismente de evacuare cu puțin timp înainte de a ataca puternic suburbiile sudice ale Beirutului.

Cu toate acestea, nu a existat niciun avertisment pentru zona din jurul spitalului Rafik Hariri, care este dens populată și a înregistrat un aflux de persoane strămutate din zone mai îndepărtate de sud.

