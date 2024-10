Revista germană Der Spiegel și-a susținut reportajele despre Elon Musk, după ce fondatorul Space X a acuzat revista că a alimentat amenințări violente la adresa lui și a candidatului la președinția SUA, Donald Trump.

Musk a distribuit pe platforma de socializare X o fotografie a unui articol Der Spiegel care prezintă un montaj foto cu el și Trump cu legenda în limba engleză, „Inamicul numărul doi”.

„Cu piesele lor necruțătoare de succes, mass-media tradițională încurajează în mod activ asasinarea lui Donald Trump și a mea”, a scris Musk.

El și-a dublat criticile aduse articolului în timpul unui miting al primăriei din Pennsylvania, duminică, spunând mulțimii: „De ce sunt inamicul numărul doi? Uh, democrație? Adică sunt pro-democrație”.

Fondatorul Tesla și SpaceX a glumit, spunând că a fost nevoit să-și mărească măsurile de securitate pentru a evita tentativele la viața lui.

With their relentless hit pieces, legacy mainstream media are actively encouraging the assassination of @realDonaldTrump and now me https://t.co/rHPrF6HlYZ pic.twitter.com/fuPrWUqS3X