Aceasta a plecat la muncă în Spania, unde a început făcând curățenie în campinguri și servind în baruri. Astăzi, ea vinde apartamente de lux și are clienți celebri precum Lionel Messi și membrii trupei Rolling Stones.

„Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte drag”, spune Andrada pentru Observator Antena 1.

Andrada a anunțat că a realizat vânzări de peste 500 de milioane de euro în sectorul imobiliar din Spania, inclusiv Barcelona.

